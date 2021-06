Rozhovor: JAMES TANG

Pokud jako firma chcete pomáhat zemi, ve které působíte, investice do lidí, jejich znalostí, a tedy budoucnosti, jsou tím nejlepším možným způsobem. To je pravidlo, kterým se v Huawei řídíme. Navíc pandemie nám všem ukázala, jak důležité jsou technologie a jakou roli mohou sehrát i ve filantropii, říká James Tang, generální ředitel české pobočky Huawei.

Pandemie nás zavřela do našich domovů a ukázala nám, jak nezbytná je digitalizace Česka. Mohou nám z této situace opravdu pomoci technologie?

Máte pravdu, na rozvoj digitální ekonomiky se nyní musíme zaměřit všichni. Na českém trhu působíme více než 15 let a chceme České republice pomoci stát v čele regionu, co se týče digitalizace. Její důležitost jasně prokázaly uplynulé měsíce. Technologie budou jistě motorem ekonomického oživení i nástrojem, jak se vypořádat s budoucími hrozbami. Současně se ale ukazuje, že technologie mohou přispět ke zvětšování digitální propasti. Je proto také naším úkolem zaměřit se na ty, kteří mají omezený nebo vůbec žádný přístup k moderním technologiím a internetové konektivitě, poskytnout jim možnost do tohoto světa proniknout a být jim na této cestě průvodcem.

To znamená, že se jako firma zaměřujete primárně na zpřístupnění moderních technologií znevýhodněným skupinám obyvatel či seniorům?

Digitální inkluze je rozhodně jednou z priorit našich společensky odpovědných aktivit. Například v loňském roce jsme se zapojili do akce ICT proti COVID. V jejím rámci jsme vybavili 500 seniorů chytrými telefony, aby během pandemie mohli být v kontaktů se svými nejbližšími. Naší hlavní regionální aktivitou je pětiletý projekt 1000 Dreams, díky kterému plníme každý rok stovky přání dětem z dětských domovů.

Zároveň jsme si ale vědomi, že je nezbytné vzdělávání uživatelů, kteří nemají zkušenosti s on-line prostředím, tedy především děti a seniory. Právě pro jejich rodiny byla vytvořena osvětová kampaň Huawei #vbezpeci, která všem, co doma mají dítě nebo seniora, pomáhá navigovat tyto skupiny k bezpečnému chování na internetu. U seniorů jde hlavně o osvětu u témat, jako jsou internetové platby, zabezpečení heslem, falešné zprávy a hoaxy.

Změnili jste tedy zaměření svých dobročinných aktivit během pandemie?

Neřekl bych, že změnili, ale rozšířili. Kromě našich dlouhodobých aktivit jsme se právě zaměřili na problémy, které pandemie přinesla - sociální izolace seniorů, omezený přístup k digitálním technologiím pro znevýhodněné skupiny... Jde tedy nově i o pomoc těm, pro které bylo velmi obtížné vypořádat se s pandemickou situací.

Na začátku jste zmínil budování digitální ekonomiky - to ale s dobročinnými aktivitami úplně nesouvisí?

Právě naopak. Lidé často považují za dobročinnost pouze předání hmotných či finančních darů. Ale pokud jako firma chcete pomáhat zemi, ve které působíte, investice do lidí, jejich znalostí, a tedy budoucnosti, musí být nedílnou součástí společenské odpovědnosti. To je pravidlo, kterým se v Huawei řídíme.

Proto se v Česku zaměřujeme na vzdělávání a podporu talentů. Již řadu let organizujeme vzdělávací program Seeds for the Future pro studenty technických univerzit, kteří mají možnost získat zkušenosti ve velmi inovativní firmě, kterou Huawei bezpochyby je. Vždyť více než polovina našich zaměstnanců se věnuje výzkumu a vývoji.

Naším novým projektem je ICT Akademie, která bude pomáhat zvyšovat digitální gramotnost v Česku a je určena primárně pro střední školy. Snad neprozradím moc, ale rádi bychom v letošním roce odstartovali také spolupráci s Czechitas, které už několik let boří genderové bariéry v oblasti IT a rozvíjejí ženský potenciál v oboru. Opravdu obdivuji, co tato organizace za posledních pět let dokázala.

Projekty tedy vybíráte podle toho, zda mají blízko k technologiím a vašemu podnikání?

Ano, ale samozřejmě existují výjimky. Klíčem je celková nálada okolo projektu, energie lidí a možnost dlouhodobé spolupráce s potenciálem dalšího rozvoje. Například letos na nás udělala dojem činnost Sportovního klubu vozíčkářů Praha a rozhodli jsme se jim pomoci. Ve společnosti Huawei je udržování zdravého a aktivního život velkou prioritou mezi kolegy a SKV Praha je nezisková organizace, která již 30 let pomáhá zdravotně postiženým lidem žít aktivně a naplno navzdory překážkám. Nadšení sportovců SKV a jejich neskutečná vytrvalost na nás udělali ohromný dojem a jsme velmi rádi, že jsme našli způsob, jak spolupracovat.

James Tang

Vedení české pobočky se ujal začátkem roku 2021, do té doby v Praze působil na pozici ředitele skupiny péče o zákazníky z řad operátorů a zástupce generálního ředitele pro ČR. Tang nastoupil do Huawei v březnu 2005 na pozici obchodního manažera a postupně převzal roli ředitele pro zákazníky z řad operátorů. Česká republika je jeho prvním mezinárodním angažmá a v pražské pobočce Huawei pracuje poslední čtyři roky. Je mu 38 let, je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase rád hraje golf.