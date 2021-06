Rozhovor: Miroslav Kubec

Dovolená v lázních jsou dvě mouchy jednou ranou, říká Miroslav Kubec, ředitel lázeňského resortu Reitenberger. Péče o tělo, zdraví i odpočinek potřebuje každý z nás. V jakém stavu jsou české lázně a jaký dopad na ně měla proti pandemická opatření? Mají lázně ještě volné kapacity na nejbližší měsíce? Nejen to nám v rozhovoru prozradil Miroslav Kubec.

Jak se pandemie covidu a s ní spojená vládní opatření podepsala na lázeňství v České republice?

Určitě se nedá mluvit o něčem příjemném, po dvě dlouhá období jsme nemohli poskytovat naše služby a být nápomocni klientům. Je ale jasné, že jsme v tom nebyli sami. Postihlo to celý svět a je nasnadě že předem nikdo nevěděl, jak reagovat a jak se připravit. Je proto nutné si z této situace vzít ponaučení a plně si uvědomit, jak nezbytné je dodržovat všechna opatření a být zodpovědní vůči sobě i svému okolí.

Rozvolnění - co přineslo, je zájem stejný jako před covidem v tuto dobu?

Ano zájem je, i když jsme očekávali zájem větší, těsně po rozvolnění jsme nestíhali dělat rezervace, nyní se situace lehce mění a není to jen v lázeňství. Je vidět, že jakási obava dále trvá a lidé nenavštěvují restaurace, nákupní centra v původním rozsahu ale velmi opatrně, stejné je to i u nás a musíme na to být připraveni a zajistit hostům jistotu bezpečného pobytu

Po otevření stoupla poptávka či jsou stále lidé opatrní a rezervace dělají například jen na nejbližší dobu?

Jak jsem již zmínil, lidé jsou opatrnější a je na nás dát jim pocit absolutní jistoty, že u nás jsme pro ně udělali vše a že jsou u nás v absolutním bezpečí. Nedá se říct, že by rezervace byly jen na nejbližší dobu, jsou i delší dobu dopředu, je vidět, že lidé přemýšlí, jak a kde svou relaxaci chtějí prožít.

Liší se například zájem tuzemských a zahraničních klientů?

Zájem se liší, ze strany německých klientů zatím slyšíme, že se těší, že mají zájem do lázní přijet, ale zatím je německých hostů minimum. Z mého pohledu se situace v cestovním ruchu a využívání lázní bude dynamicky proměňovat. Stejně jako po prvním rozvolnění máme převážnou část hostů z Čech a zahraniční hosté se objevují velice pozvolna a dokonce se může stát, že to tak zůstane. Vše ukáže až další vývoj. Nebude to specifikum jen České republiky, ale bude to napříč světem, ještě pár let budeme dávat přednost domácí zemi.

Jaká platí momentálně bezpečností opatření pro hosty resortu Reitenberger?

Rozsah poskytovaných služeb je bez omezení. Lázeňské hotely mohou mít otevřené bazény, sauny a všechny další procedury. Nutností jsou testy, nebo absolvované očkování, dle aktuálního nařízení vlády. Hosté buď přijíždějí s negativním testem, nebo se mohou testovat přímo v resortu.

Proč by měli Češi momentálně volit dovolenou či odpočinek právě v lázních?

Dovolená v lázních jsou dvě mouchy jednou ranou. Odpočinete si a zároveň uděláte něco pro své tělo.

Mariánské lázně však nabízejí mnohem víc než pouze léčení. Destinace umožňuje celou řadu atraktivního vyžit. Sportovci mohou vyrazit na kolech, stále oblíbenějších elektrokolech či pěšky objevovat přírodní krásy okolí. Mariánské lázně se navíc mohou pochlubit nejstarším golfovým klubem v Čechách. Milovníci historie a kultury si užijí koncerty na kolonádě, zpívající fontánu, komentované prohlídky i památky v okolí.