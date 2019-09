Rozšířená linka z Prahy na Island bude létat celoročně

České aerolinie (ČSA) rozšíří svou linku z Prahy na islandský Keflavík a nově tam budou létat celoročně. Dosud byla linka sezonní a fungovala pouze v létě. Spoje budou létat denně v obou směrech. V úterý o tom informoval letecký dopravce.

Během zimního letového řádu budou spoje mezi Prahou a Islandem létat s mezipřistáním v Kodani. V létě pak budou spojení do Keflavíku a Kodaně nadále provozovány přímými lety, jako je tomu nyní. Aerolinky budou na spojích na Island používat stroje z flotily Smartwings Group, jejíž jsou součástí.

"Úpravou letového řádu během zimy získá Praha celoroční spojení s Islandem a ČSA tímto krokem vychází vstříc velké poptávce po této trase. Cestující z Islandu mohou po jednoduchém přestupu v Praze pokračovat navazujícími linkami ČSA a Smartwings," uvedl obchodní ředitel dopravce Jan Tóth.

Let do Keflavíku bude z Prahy odlétat během zimního letového řádu v 18.05 s příletem na letiště v Kodani v 19:25 místního času. Po 45 minutách pak bude pokračovat do Keflavíku s příletem ve 22:35 místního času. Z Islandu je odlet naplánován ve 4.25 s příletem do Kodaně v 8:30 místního času. Z Kodaně letadlo odlétá v 9.15 a v Praze přistane v 10.40. ˇ

Majoritním vlastníkem ČSA se loni v únoru stala skupina Smartwings. Linkami ČSA letělo 2,7 milionu lidí, zhruba stejně jako v roce 2017. ČSA letos naopak několik linek zrušilo. Skončily například spoje mezi Prahou, Ostravou a Bratislavou, do ruského Jekatěrinburgu nebo portugalských měst Porto a Lisabon.