Rozšířená realita a BIM mění stavební projekty revolučním způsobem

Stavebnictví patří mezi obory, kde je preciznost a bezchybnost stěžejní. Jakékoliv pochybení je dříve či později draze zaplaceno. Nepřesnostem ve fázi projekce i realizace lze předejít využitím vyspělých technologií, mezi něž patří i rozšířená či virtuální realita.

Projekční kancelář DELTA výhody digitalizace a prezentace návrhu budovy klientům v realisticky vyhlížející grafické podobě pomocí 3D brýlí již běžně využívá. Pokud rozšířená realita vychází z kvalitně zpracovaného BIM projektu, pak má nevyčíslitelnou přidanou hodnotu pro klienta. Vytváří totiž tzv. digitální dvojče stavebního projektu. Takzvané "digital twin" jasně a velmi reálně ukazuje klientovi, jestli to, co potřebuje, skutečně dostane.

Krátce vztah BIM a rozšířené reality diskutoval Erik Štefanovič s Oldřichem Rejlem při on-line rozhovoru v redakci TZB-info v průběhu stavebního veletrhu FOR ARCH v Praze.

Dříve to bylo tak, že vše bylo dlouho na papíře nebo ve 2D online prostoru, kterému investor často do detailů neporozuměl, takže jestli budova splní jeho očekávání, zjistil investor až ve chvíli, kdy budova stála.

V tomto ohledu je virtuální či rozšířená realita revoluční nástroj, který s oblibou používají jak projekční kanceláře, tak její klienti. Možnost prohlédnout si vlastní nemovitost ve fázi projekce, dříve, než stojí, dává klientům tu výhodu, že mohou dělat potřebné změny ještě před započetím realizace a dokončením stavebního díla. Tedy ve fázi, která nejméně ovlivňuje negativně finanční náklady, termíny i kvalitu projektu.

Rozšířená realita a technické zabezpečení budovy

Další významné plus tzv. Extended Reality se týká techniky budovy. Je důležité si uvědomit, že ve stavebnictví je podstatná část díla schovaná. Často ani majitel objektu netuší, kde vedou kabely s elektřinou a jiné rozvody, a takto díky virtuální realitě a 3D brýlím majitel snadno a rychle najde to, co nám běžným uživatelům budov stavební konstrukce zakrývají, ale přitom je to velmi důležité pro správné fungování objektu, a především to silně ovlivňuje komfort jeho obyvatel.

Co přináší BIM model a rozšířená realita pro facility management

Díky rozšířené realitě v provozu budovy odpadá nutnost hledat tyto technické detaily, stačí nasadit 3D brýle anebo pomocí tabletu najdete velmi rychle, kde je hlavní uzávěr plynu či kudy vede elektřina v technických místnostech. Building Information Modeling není jen unikátním zobrazení projektu, ale jeho hlavní přínos spočívá v informacích pro domovního technika či facility managera, kteří rychle v případě havárie dokáží identifikovat zdroj daných potíží.

BIM = nositel dat a informací, nositel fungující inteligentní budovy

"BIM vnímám daleko větší přínos pro stavební projekt než možnost rozšířené reality. Lepší využití z mého pohledu je vytvořit kvalitní BIM projekt a na to napojit druhotné výhody digitalizace," komentuje vztah BIM a rozšířené reality jednatel DELTA Group ČR, Erik Štefanovič.

