Rusko se ještě nerozhodlo, zda prodlouží dohodu s OPEC

Rusko je jediným vývozcem ropy, který stále není rozhodnut, zda považuje za potřebné prodloužit dohodu o omezování těžby do konce roku. Podle ruské agentury TASS to řekl saúdskoarabský ministr energetiky Chálid Fálih, který jedná v Moskvě se svým protějškem Alexandrem Novakem. Stávající dohoda Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích spojenců v čele s Ruskem, takzvané skupiny OPEC+, o omezování těžby ropy o 1,2 milionu barelů denně platí od 1. ledna do konce června.

Fálih uvedl, že Saúdská Arábie se s Ruskem neshodne, zda na jednání OPEC+ koncem června ve Vídni dohodu prodloužit na další období. "Pracujeme na přijetí preventivních kroků, abychom zabránili prudkému propadu cen," dodal Fálih.

Alexandr Novak prohlásil, že nemůže vyloučit scénář, ve kterém by ceny ropy mohly klesnout na 30 dolarů (682,35 korun) za barel, pokud by platnost dohody nebyla prodloužena. Rizika nadměrné nabídky na trhu jsou velká a Moskva potřebuje více monitorovat trh s ropou, aby mohla přijmout vyvážené rozhodnutí.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden řekl, že Rusko nemá s OPEC stejný názor na to, co představuje spravedlivou cenu za ropu, ale že na společném politickém zasedání přijmou společné rozhodnutí.

Vlivný šéf firmy Rosněfť Igor Sečin před prodloužením dohody varoval. Dohoda podle něho představuje pro Moskvu strategickou hrozbu, protože by mohla umožnit Spojeným státům převzít podíl Ruska na globálním trhu. "Rozhodneme na základě toho, co trh potřebuje," uvedl. Situace by měla být jasnější na konci června, kdy se v Japonsku uskuteční summit G20. Spolupráce podle něho bude v každém případě pokračovat, napsala agentura Reuters.