Růst mezd v Británii je nejrychlejší za více než 11 let

Růst mezd v Británii byl ve třech měsících do konce května nejrychlejší za více než 11 let. Přestože míra nezaměstnanosti se podle předpokladů udržela na 3,8 procenta, což je nejméně od počátku roku 1975, tvorba nových pracovních míst zpomaluje a neobsazených míst bylo v uvedeném období nejméně za více než rok. Vyplývá to z dat statistického úřadu ONS.

Tempo růstu mezd bez započtení odměn a bonusů zrychlilo na 3,6 procenta, což byl vůbec nejsilnější růst od roku 2008. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali v průměru růst jen o 3,5 procenta. Průměrná týdenní mzda tak podle zpravodajského webu BBC činí 503 liber (tedy 14 266).

Míra zaměstnanosti dosahuje 76 procent. Počet lidí bez práce klesl o 51 tisíc těsně pod 1,3 milionu, což je nejméně od roku 1992. Počet zaměstnaných se zvýšil o 28 tisíc - to je nejslabší tempo od tříměsíčního období do konce srpna loňského roku. Celkem v zemi přesto pracuje rekordních 32,75 milionu lidí.

"Trh práce zůstává silný," řekl BBC statistik ONS Matt Hughes. Podle některých nedávných studií, na něž se odvolává agentura Reuters, ale firmy začínají být při nabírání nových pracovníků opatrné v obavách z blížícího se nového termínu odchodu Británie z Evropské unie, který byl stanoven na 31. října.