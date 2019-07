Růst světového pojistného zrychlí v roce 2029 na pět procent

Růst vybraného pojistného ve světě by během příštích deseti let měl zrychlit z 3,3 procenta v roce 2018 na pět procent v roce 2029. To znamená, že odvětví poroste o něco pomaleji než světová ekonomika, která by měla stoupnout o 5,6 procenta. Vyplývá to ze studie Pojišťovnictví v roce 2029, kterou zveřejnila Allianz. Obor se bude podle ní primárně zaměřovat spíše na prevenci rizik než na jejich kompenzaci.

Životní a neživotní pojištění na rozvojových trzích poroste rychlostí 10,5 procenta, vyspělé trhy budou růst tempem 3,2 procenta. Největší nárůst předepsaného pojistného se očekává v Asii. Tomuto regionu bez Japonska Allianz předvídá růst 9,4 procenta. Povede Čína, která sama o sobě poroste během příštích deseti let rychlostí 11 procent. I v roce 2029 bude její trh co do velikosti zaostávat za USA, ty ale povedou s mnohem menším náskokem než dnes, neboť porostou rychlostí 2,6 procenta.

Primárním heslem budoucnosti bude podle studie prevence rizik, ne jejich řízení. Odborníci z Allianz se domnívají, že díky principům umělé inteligence bude snazší hrozby předvídat, a díky tomu jim také půjde lépe předcházet. "Už dnes máme sportovní náramky, které uživatele varují v případě příliš vysoké tepové frekvence; inteligentní domy umí majitele upozornit na nebezpečí vzniku požáru. Automobilky stále zdokonalují čidla pro prevenci nehod vozů," uvedla.

Všechny tyto systémy a jejich vylepšení nástupci pomůžou snížit celkový počet škod. Na druhou stranu výše škody na jednotlivou událost může stoupnout, a to kvůli provázanosti těchto inteligentních systémů. Zavádění nových technologií tedy může být dvojsečné. Na jednu stranu umožňují předvídání a prevenci, na druhou stranu dávají vzniknout novým rizikům typu kyberútoků.

Vedle kybernetických hrozeb, které jsou podle jiné studie Allianz již dnes pro firmy zdrojem obav číslo jedna, přinášejí nové technologie možnosti rozvoje služeb typu UBI (usage-based insurance). Jde o produkty, které si klienti vybírají a hradí podle svého skutečného chování. Například telematika v autech, která umožňuje méně rizikovým řidičům platit nižší pojistné.

S novými příležitostmi přijdou během příští dekády na trh také noví hráči. Konkurence na pojistném trhu stoupne, ale zdaleka nemusí jít jen o konkurenci vnitřní. Je pravděpodobné, že zásadní roli budou hrát firmy ze zcela jiných oblastí, zejména tzv. insurtech.

Odborníci se však domnívají, že zásadní otřes na trhu může přinést spíše změna distribučního modelu než nové produkty. Dnešní zákazník očekává kvalitu na jedno kliknutí, pojistné produkty šité na míru a možnost propojení s jinými relevantními službami. Vyšší míra digitalizace ale přinese také více zákazníků. Jen o jedno procento vyšší podíl na rozvojových trzích by dnes mohl globálně přinést 250 bilionů eur ročně navíc v předepsaném pojistném, uzavřela studie Allianz.