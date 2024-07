Ryanairu překvapivě klesl čtvrtletní zisk o 46 procent, méně vybral na letenkách

Irská společnost Ryanair Holdings, která je největším nízkonákladovým leteckým dopravcem v Evropě, hospodařila v prvním čtvrtletí svého finančního roku se ziskem po zdanění 360 milionů eur (9,1 miliardy Kč). To je meziroční pokles o 46 procent a výrazně horší výsledek, než se čekalo. Příjmy z prodeje letenek na zákazníka se snížily o 15 procent na 41,93 eura (1058 Kč), uvedla dnes firma ve výsledkové zprávě.

Management zároveň varoval, že výrazně slabší proti očekávání budou i příjmy z prodeje letenek v klíčové letní sezoně. Finanční ředitel Neil Sorahan to přičítá chování spotřebitelů, kteří podle něj teď více šetří. Ekonomové očekávali, že zisk po zdanění klesne pouze na 538 milionů eur. První čtvrtletí finančního roku 2025 skončilo v červnu.

Generální ředitel Michael O'Leary uvedl, že podnik musel podpořit prodej letenek více, než se původně domníval. To je i hlavní důvod, proč Ryanair ve výsledku vybral z prodeje letenek méně peněz než před rokem.

"Přestože poptávka ve druhém čtvrtletí je silná, ceny zůstávají slabší, než jsme se domnívali. Nyní očekáváme, že ceny za druhé čtvrtletí budou podstatně nižší než loni v létě," upozornil O'Leary s odkazem na vývoj v období od července do září, kdy Ryanair obvykle vytváří většinu svého zisku. Původně firma čekala, že ceny zůstanou zhruba stejné nebo se mírně zvýší.

Předpovídat celoroční zisk je podle šéfa podniku zatím předčasné. Finanční rok firma uzavírá 31. března.

"Myslím, že máme za sebou dva roky, kdy růst dosahoval dvouciferných hodnot, a to jak z hlediska prodeje letenek, tak z hlediska přepravy. No a teď je zde trochu útlum," řekl podle agentury Reuters v rozhovoru finanční ředitel Sorahan. Na dotaz, kdy by mohl útlum skončit, odpověděl: "Kdo ví?"

Akcie Ryanairu se letos v dubnu dostaly na rekordních více než 21,70 eura, od té doby už ale odepsaly skoro čtvrtinu hodnoty. Na konci minulého týdne uzavřely na burze v Dublinu s cenou 16,44 eura za kus, podle analytiků právě kvůli slabšímu prodeji letenek.

Ryanair uvedl, že na letní sezonu obdrží o 20 letadel Boeing 737 MAX méně, než měl naplánováno. To je pokles z 23 letadel, o kterých firma informovala v květnu. Management ale poznamenal, že dodávky od Boeingu se v poslední době zlepšují. Sorahan doufá, že do příští letní sezony Boeing dodá posledních 50 objednaných letadel včas a že dodávky větších letadel MAX 10 začnou podle plánu v roce 2027.