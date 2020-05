Rychlý vstup do on-linu může být pro kamenné prodejce zrádný

Mnoho kamenných prodejců se po uzavření provozoven z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru rozhodlo zrychlit vstup do on-line sféry. Kompromisní řešení, absence promyšlených příprav a analýz může však firmám v dlouhodobém hledisku uškodit. Měli by si svou výhodu z kamenných prodejen přenést do on-linu a zapracovat na vývoji nejlepšího řešení pro své potřeby. Na on-line konferenci Retail Summit Action to řekl výkonný ředitel společnosti Shopsys Lukáš Havlásek.

Obchodníci podle Havláska nyní na internetu často fungují v "armádním režimu". "Začít prodávat na internetu může být velmi jednoduché, můžete to udělat v horizontu hodin, dní nebo nižších týdnů. Opravdu zásadní je zvládnout digitální transformaci velkých zkostnatělých podniků," řekl.

Rychle vybrané řešení podle Havláska znamená, že se mu musela přizpůsobit společnost, místo toho, aby se řešení přizpůsobilo firmě a ta dokázala svou konkurenční výhodu z off-line prostředí přenést na síť a zůstat tam dlouhodobě úspěšná. Podniky, které si toto uvědomují si podle Havláska už vytvářejí lepší řešení, které zvládne vyšší zátěž, bude do něj snadné přidávat nové produkty.

Firmy, které tak nečiní v budoucnu podle Havláska narazí na technologické limity, zkazí si tím kvalitu a velmi pravděpodobně tím budou poškozeny i v off-line sféře. Technologie by měly být dlouhodobě udržitelné a rozšiřovatelné.

On-line prodeje se podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) loni na celkovém maloobchodě podílely 13 procenty. Letos by jejich podíl vlivem krize mohl podle Havláska dosáhnout 17 procent. Růst on-line trhu je podle něj nyní dvojnásobný. ČR patří k zemím s největším počtem internetových obchodů. Funguje jich kolem 40 tisíc. Počet e-shopů loni meziročně vzrostl o 3,5 procenta. Češi v nich loni podle údajů APEK nakoupili zboží za rekordních 155 miliard korun, což je o 15 procent více než v roce 2018.