S Mattoni o dobrých mravech a dobrém jídle

Do restaurací a kaváren se po měsících protipandemických opatření opět začíná vracet život. Otevření stravovacích zařízení oslavuje v novém spotu i značka... více

Že muž by měl ženě pomoci do kabátu a pustit ji jako první do dveří, je už celkem známé. Věděli jste ale, že existují i jasně daná pravidla v líčení? Zeptali... více