S výrazně širším sortimentem teď otevírá novou online platformu pro nákupy skutečně kvalitních potravin na jednom místě

V Česku vzniká nová online platforma pro nákup skutečně kvalitních potravin. Spustila ji společnost Boxxi, jež již od roku 2020 zásobuje české domácnosti a restaurace špičkovými rybami z Islandu. Na základě úspěchu u zákazníků se teď zakladatelé služby rozhodli výrazně rozšířit sortiment a pro lidi, kterým hodně záleží na tom, co jedí, vybudovat plnohodnotnou maloobchodní alternativu k běžným obchodům.



"Velké kamenné i internetové supermarkety jsou postaveny na úplně jiném modelu než Boxxi. Přes veškeré marketingové proklamace o kvalitě tvoří drtivou část jejich portfolia průmyslové potraviny a privátní značky, které ve své podstatě ničí autentické producenty. My jsme za bezmála tři roky na trhu s rybami přesvědčili, že čím dál víc Čechů přemýšlí o tom co a proč jedí, jak byly jejich potraviny vyrobeny a jaký mají dopad organismus a životní prostředí. Právě této skupině zákazníků teď vycházíme vstříc, aby si mohli nakoupit různé druhy potravin nejvyššího standardu na jednom místě," říká zakladatel Boxxi Marek Jirovec.

Autentické potraviny za rozumnou cenu

Vedle kvalitních ryb a mořských plodů e-shop postupně do svého sortimentu zařadil další špičkové produkty včetně vína, koření, masa a zvěřiny, zabijačkových delikates, mléčných výrobků, trvanlivých potravin, ale i rostlinných alternativ. "Už nyní zákazníci mohou vybírat z více než 800 druhů různých produktů všech kategorií, do konce roku plánujeme nabídku rozšířit alespoň na 1 500 položek," popisuje Jirovec.

Označení svého sortimentu za prémiový se ale zakladatelé Boxxi brání. "Když je dnes v Česku něco prodáváno jako prémiové, ve skutečnosti jde často jen o průměrné zboží, ale s přemrštěnou cenovkou. Naším cílem je naopak nabízet skutečně kvalitní a autentické potraviny za rozumnou cenu. Chceme zkrátka změnit pohled na to, co se považuje za běžné. A to jak pro zákazníky, tak pro producenty."

Lokální produkce a rozvoz po celém Česku

Dodavatele Boxxi vybírá mimo jiné i s ohledem na udržitelnost produkce. Upřednostňuje proto lokální zemědělce a výrobce. K dovozu přistupuje až tehdy, když není jiná možnost - příkladem jsou právě mořské ryby, které do jídelníčku patří, ale česká produkce neexistuje.

Dlouhodobou vizí platformy je podporovat malé a střední producenty, jejichž práce je často vytlačována privátními značkami. "Ty u nás proto nikdy nenajdete. Stejně tak nebudeme prodávat reklamní prostor na webu. Místo toho ho raději poskytneme k propagaci příběhů našich partnerů a producentů," popisuje Jirovec s tím, že smysl zakladatelům nedává například ani dovoz hovězího masa z Jižní Ameriky, když jsou k dispozici srovnatelné alternativy z českých chovů.

Veškeré produkty ze své nabídky má Boxxi připravené na skladě k okamžité expedici, zákazníci tak mohou počítat s doručením nákupu do druhého dne, v řadě případů dokonce ještě ten samý den. Boxxi dodává nákupy na většinu adres po celém Česku prostřednictvím dopravní služby Gibon Delivery, v Praze s rozvážkou pomáhá také logistická platforma Liftago.

Stejně jako u velkých online supermarketů lze v hlavním městě zvolit doručení v komfortních dvouhodinových slotech, případně je možné nákup vyzvednout osobně ve skladu společnosti v pražských Nuslích. V řádu několika týdnů pak Boxxi plánuje spustit přesné doručování do zvoleného dvouhodinového úseku i pro zákazníky z Plzně, Hradce Králové, Pardubic, Liberce, Jablonce, Mladé Boleslavi a Kladna. Do konce roku by měl výčet zahrnovat již všechna krajská města.

Rychlý růst tržeb

Služba Boxxi, jejíž název je odvozený od krabiček, které udržují mražený a chlazený sortiment během přepavy k zákazníkům v chladu, loni dosáhla tržeb 10 milionů korun a doručila bezmála 10 tisíc objednávek. Letos má obrat díky rozšíření nabídky zboží vyrůst na trojnásobek, do konce roku 2024 plánuje vedení Boxxi tržby na úrovni 70 milionů korun ročně. Tou dobou už by měla být platforma v zisku. "V současnosti již máme tisíce zákazníků a jejich počet rychle roste. Jako každý úspěšný rozvíjející se startup ale okamžitě vracíme utržené prostředky do vylepšování naší nabídky a zákaznické zkušenosti. S rozšířením sortimentu jsme nyní investovali jednotky milionů korun do posílení zázemí firmy a vylepšení e-shopu," popisuje Jirovec s tím, že peníze na rozvoj nyní poskytl také jeden ze společníků.

Ve vlastnické struktuře společnosti jsou kromě dvou hlavních společníků také menší andělští investoři, kteří pomáhali se spuštěním původního projektu v roce 2020. Podle Jirovce však přesto nejde o klasický startup, kde zakladatelé od začátku počítají s brzkým prodejem strategickému partnerovi. Nad Boxxi naopak jeho akcionáři uvažují dlouhodobě. Věří, že díky důrazu na kvalitu sortimentu, vynikající servis a přesné doručení vybudují službu, jež si v Česku získá u velkého množství zákazníků i producentů trvalou oblibu.