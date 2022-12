Sdílení textilu Mewa je snadné a šetrné k životnímu prostředí. Podnikové textilie můžete používat, aniž byste je museli kupovat

Každodenní život bez možnosti sdílení už si dnes nedokážeme ani představit. Existuje mnoho faktorů, díky kterým tento trend v posledních letech stále sílí. Změny klimatu, stále větší digitalizace a ekonomické důsledky pandemie koronaviru nás vedou k udržitelnější spotřebě. V současnosti tak sdílíme například hudbu, auta, koloběžky, kola, domy, zaměstnání, kanceláře nebo byty. Sdílení prostupuje několika odvětvími.

Trend sdílení potvrzený on-line studií

Že si systém pronajímání, půjčování, sdílení a dalšího prodeje nachází stále více příznivců, potvrzuje i reprezentativní on-line průzkum, který si nechal zpracovat poskytovatel textilních služeb Mewa v Německu. Studie trendů se zúčastnilo 1043 osob ve věku od 16 do 60 let a přes 500 manažerů. Více než polovina respondentů uvedla, že se používání věcí bez nutnosti jejich nákupu stalo nedílnou součástí jejich úvah. Dvě třetiny z nich dokonce vnímají heslo "půjčovat si, sdílet a prodávat dál" dokonce jako nový životní postoj.

Sdílení textilu ulehčuje zaměstnavatelům

To, co funguje soukromě, lze snadno zavést i ve firmách. Jak to může vypadat, ukazuje poskytovatel textilních služeb Mewa. Sdílení textilu Mewa znamená, že je podnikový textil používán a sdílen několikrát, místo aby bylo nutné ho vlastnit. Podnikům z nejrůznějších odvětví tak nabízíme různé pracovní a ochranné oděvy v moderním, ekologicky šetrném systému pro opakované použití. To zaměstnavatelům ulehčuje práci.

Společnost Mewa nabízí kompletní servis. V rámci něho dostávají podniky pracovní nebo ochranné oděvy. Po použití jsou vyzvedávány a prány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Součástí balíčku služeb je také skladování, údržba, úprava velikostí, opravy a kontrola kvality. Náklady jsou transparentní a plánovatelné. Každý uživatel vždy dostane zpět své oblečení. To je důležitý aspekt, protože někdy dochází k individuálním změnám oděvu. Systém čárových kódů zajišťuje, že nedojde k záměně.

Ze studie trendů vyplývá, že v Německu tuto možnost u svého zaměstnavatele využívá již 24 % dotázaných. Téměř další třetina (27 %) všech respondentů by podle vlastního vyjádření uvítala, kdyby textilní vybavení pro jejich práci převzal poskytovatel textilních služeb. Jedním z hlavních argumentů pro sdílení pracovního oblečení je pro téměř dvě třetiny (63 %) lidí skutečnost, že "se nemusíte starat o opravy".

Certifikovaní poskytovatelé textilních služeb zajišťují nejen to, že zákazníci dostanou hygienicky dokonalé oblečení, ale také zaručují, že se s ním zachází energeticky nejúspornějším a ekologicky nejšetrnějším možným způsobem.

Mewa, studie trendů: "Budoucí role sdílení v digitálně propojené společnosti".

Pro účely této studie provedla společnost Bonsai Research v listopadu a prosinci 2021 dva reprezentativní on-line průzkumy mezi 1043 Němci ve věku 16 až 60 let a 576 osobami s rozhodovací pravomocí ve firmách.

Vedoucí studie: prof. Peter Wippermann, Trendbüro, 2022

www.mewa.cz