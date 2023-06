Šéf Philip Morris navrhuje stanovit datum zákazu cigaret

Šéf tabákového gigantu Philip Morris International (PMI) si myslí, že by se mělo stanovit datum zákazu cigaret. Informuje o tom portál MailOnline. Jacek Olczak, který je výkonným ředitelem společnosti, si dal podle webu za cíl, aby se cigarety staly minulostí a tvrdí, že by je měly nahradit alternativy, jako například vaporizéry.



Od roku 2016 se společnost snaží přeměnit z největší tabákové firmy na světě na vědecké centrum, které může kuřákům pomoci nadobro přestat kouřit. Do této "budoucnosti bez kouře" investovala více než 8,5 miliardy liber - od výzkumných prací až po propagaci nových výrobků.



Sám Olczak se podle MailOnline domnívá, že přechod by se měl uskutečnit v takovém časovém horizontu, aby spotřebitelé i průmysl měli čas reagovat a změnit se.

"Když se podíváme na to, co dělá Velká Británie v automobilovém průmyslu, že od určitého roku nemůžete vyrábět benzínová auta, mohli bychom totéž udělat s tabákem," řekl Olczak, který byl sám dvě desetiletí kuřákem, dokud nevyzkoušel zařízení na nahřívaný tabák.

Polský podnikatel je přesvědčený, že vládní opatření by mohla tento přechod urychlit. Svou představu přirovnal ke zmíněnému zákazu prodeje nových benzinových a naftových aut či k přechodu na úsporné žárovky.

Jeho hlavní myšlenkou je, že vlády by mohly omezit kouření a snížit náklady na zdravotnické služby, kdyby podpořily tabákové společnosti jako je PMI ve výzkumu alternativ, které jsou podle něj méně škodlivé pro zdraví, a zároveň stanovily termín zákazu klasických cigaret.

Podle Světové zdravotnické organizace by se počet úmrtí souvisejících s kouřením mohl desetinásobně snížit, pokud by kuřáci zcela přešli na bezdýmné výrobky, uvádí MailOnline.

Společnost PMI se v minulosti bránila proti žalobám, které tvrdily, že zatajuje nebezpečí spojená s kouřením, ale Olczak, který se stal generálním ředitelem v roce 2021, po desítkách let působení ve společnosti tvrdí, že byznys se zásadně změnil - a to natolik, že podle něj cigarety nyní "patří do muzea".

Výrobky jako bezdýmné alternativy na nahřívaný tabák a elektronické cigarety nyní podle webu tvoří téměř 35 % celkových ročních příjmů společnosti PMI.

Zdroj: SITA.sk, red