Senátoři možná ještě rozšíří ochranu zákazníků na trhu s energiemi

Senát by mohl ve středu ještě více rozšířit ochranu zákazníků na trhu s energiemi. Pokračovat bude v přerušeném projednávání novely energetického zákona, která má lépe chránit spotřebitele před nekalými praktikami některých obchodníků s energiemi. Na návrh svého předsedy Miloše Vystrčila (ODS) by Senát mohl tuto ochranu ještě rozšířit. Zatímco nyní se návrh týká pouze spotřebitelů a podnikajících osob, podle Vystrčilova návrhu by se měl rozšířit na všechny zákazníky, tedy i firmy nebo obce.

Projednávaná předloha zavádí zejména registr zprostředkovatelů nabídek energií a zprostředkovatelskou činnost v energetice jako nový druh podnikání na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Ve sněmovní verzi novely však nemusejí mít zprostředkovatelskou licenci ani ty společnosti, které za účelem zprostředkování dodávek energií zakládají dodavatelé. Vystrčilův návrh naopak zavádí i pro ně povinnost mít licenci. Svůj návrh minulý týden před senátory zdůvodnil mimo jiné tím, aby se všem subjektům na trhu měřilo stejně a všichni zprostředkovatelé byli pod dozorem regulátora.

Podle předsedy Senátu se nyní největší problém ohledně takzvaných energošmejdů týká právě skupiny obcí, které si objednaly energie prostřednictvím zprostředkovatele a tento zprostředkovatel byl právě dceřinou společností dodavatelské firmy. Tento zprostředkovatel vybral za dodavatele právě svoji mateřskou firmu. Skupině obcí nyní podle Vystrčila hrozí kromě zastavení dodávek energie také ztráty odhadované na 100 až 250 milionů korun.

Vystrčil také chce, aby dodavatel musel průkazně a adresně informovat spotřebitele a podnikající fyzické osoby s odběrem do stanoveného limitu o zvýšení cen nebo změně smluvních podmínek. Novela předpokládá, že součástí oznámení takovýchto změn bude muset být poučení o právu druhé smluvní strany odmítnout změny a vypovědět závazek ze smlouvy bez postihu.

Předseda Senátu chce také rozšířit právo ukončit smlouvu s dodavatelem energií v případech, kdy zákazník například prodal svoji nemovitost nebo mu skončil nájem. Toto právo chce rozšířit ze spotřebitelů také na ostatní zákazníky, například obce nebo školy.

Vystrčilův návrh ve středu projedná nejprve senátní hospodářský výbor. Odpoledne se jím bude na schůzi zabývat plénum Senátu. Pokud ho přijme, novela se vrátí zpět poslancům. Ti by o ní měli rozhodnout v září na své poslední řádné schůzi před volbami.

Stálá senátní komise pro rozvoj venkova doporučila upravit v novele také pravidla ohledně plnění propan-butanových lahví. Stejný návrh ale neuspěl již ve Sněmovně. Ze zákona chce odstranit zákaz plnit zmíněné tlakové lahve bez souhlasu jejich vlastníků. Podle odborníků se stejně dodržování tohoto zákazu nedá kontrolovat.