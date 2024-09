Silničáři začali v noci bourat v Brně dálniční most přes železniční koridor

Silničáři začali v noci na dnešek bourat v Brně na dálnici D1 most přes železniční koridor, informovalo na síti X Ředitelství silnic a dálnic. Jde o součást rozšíření dálnice na šest pruhů mezi 194. a 196. kilometrem, která začala loni v létě a má skončit příští rok v dubnu. Bourání mostu přes železniční trať je poměrně komplikované, protože na něj mají silničáři čas vždy jen v noci při několikahodinových výlukách. Mělo by trvat šest nocí, posléze začnou se stavbou nového mostu.

Od poloviny srpna jezdí řidiči tímto úsekem v jízdním pásu ve směru na Prahu a uzavřený je jízdní pás ve směru na Ostravu, zachovaný je provoz ve dvou pruzích v každém směru. Uzavřené jsou některé sjezdy a nájezdy na kříženích s dálnicí D2 a s výpadovkou na Vídeň.

Bourání mostu přes železniční trať se odehrává vždy v noci. Stejně se postupovalo při bourání a stavbě mostu v opačném jízdním pásu. Jde sice o krátký dvoukilometrový úsek bez přestavby křižovatek s dálnicí D2 a výpadovkou na Vídeň, stavba je však složitá, protože její součástí jsou i další mosty, především přes Svratku.

Stavba způsobuje od začátku provozu velké komplikace, z obou stran obvykle stojí menší či větší kolony osobních aut a především kamionů, které v dopravní špičce zastaví i na kilometry daleko od Brna. Jde o nejzatíženější dálniční úsek na jižní Moravě, kterým projedou desetitisíce aut denně.

Původní cena stavby vzešlá ze soutěže byla přes miliardu korun, za dvouměsíční zkrácení původního termínu stát zaplatí dalších 70 milionů korun.

Dalším úsekem, který se má rozšiřovat na šest pruhů, je křižovatka dálnic D1 a D2. Původně se počítalo s tím, že se začne letos a stavby se tak časově částečně setkají. Nyní už to však není jisté, protože dotazy firem, které mají o stavbu zájem, několikrát odsunuly termín pro podání nabídek. Nyní je stanoven na září. Postupně má dálnice získat šest pruhů mezi 182. a 210. kilometrem. Ambicí silničářů původně bylo stihnout to do roku 2030.