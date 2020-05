Škoda JS měla loni zisk 244 milionů korun, tržby 4,7 miliardy

Plzeňská Škoda JS, dříve Jaderné strojírenství, vykázala loni zisk před zdaněním 244 milionů korun při tržbách 4,7 miliardy korun. Tržby podle mezinárodních účetních standardů IFRS byly meziročně o 15 procent vyšší, zisk posílil o čtyři procenta. Výsledky jsou srovnatelné s mimořádně úspěšným rokem 2017. Škoda JS vykázala už 20. ziskový rok v řadě a udržela všech 1100 lidí. Řekl to generální ředitel firmy František Krček.

Škoda JS se také kvůli nedostatku tuzemských příležitostí stále více orientuje na export, který v roce 2019 tvořil 68 procent, což byl stejný podíl jako v letech 2017 a 2018. Směřoval do 12 zemí, nejvíc na Slovensko, Ukrajinu a do Maďarska. Podnik získal loni nové kontrakty za 3,2 miliardy korun. "Letošek máme plně pokrytý a příští rok ze 70 až 80 procent, což je ve strojírenství velmi slušné," uvedl Krček. Na výrobu vlastních typů kontejnerů pro použité jaderné palivo pro obě české jaderné elektrárny Temelín a Dukovany má kontrakty až do roku 2035.

Koronavirová krize firmu zásadně neovlivnila. "Máme velkou setrvačnost, nejsme automobilka, hotel nebo kadeřnictví. Pokud nebudou muset hlavní zákazníci, převážně energetické společnosti, upravovat investiční plány například z důvodu poklesu spotřeby a ceny energií, tak by měl být dopad na hospodaření v budoucnosti minimální," uvedl Krček. Mírně se komplikují dovozy dílů a materiálů, dále přejímky zařízení pro zahraniční zákazníky v cizině, žádný projekt firmy se ale nezastavil ani významně nezpozdil.

Výhodou Škody JS je, že stojí na třech "nohou" - inženýringu, výrobě i servisu, což jí dlouhodobě zajišťuje stabilitu tržeb i zisku. Loni inkasovala z inženýringu, tedy modernizace a budování jaderných zdrojů, 49 procent. Hlavním projektem je dostavba 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce, nejvýznamnější zakázka posledních deseti let. K závěru se tam blíží příprava spouštění 3. bloku a dokončuje se 4. blok. Firma pokračuje v pětiletém kontraktu na modernizaci systému kontroly a řízení čtyř reaktorů v maďarské jaderné elektrárně Paks, má velké projekty na ukrajinských jaderných elektrárnách například na modernizaci zavážecích strojů a polárních jeřábů, v Arménii zajišťuje činnosti spojené s montáží reaktoru a dodávku náhradní dílů.

Podíl servisu na tržbách loni výrazně vzrostl na čtvrtinu. Kontrakt pro ČEZ má firma do konce příštího roku s tím, že se připravuje nový tendr na dlouhodobé servisní práce, v němž chce opět uspět. Rozšiřuje spektrum činností na údržbě všech šesti českých bloků v Dukovanech a v Temelíně, loni tam například realizovala rekonstrukci rozvodů napájecí vody v parogenerátorech. "Na slovenské elektrárně Jaslovské Bohunice V1 jsme v rámci jejího vyřazování z provozu demontovali všech 12 parogenerátorů a zahájili práce na demontáži tlakové nádoby reaktoru, čímž jsme potvrdili kvalifikaci a schopnost v oboru vyřazování jaderných elektráren, tedy decommissioningu," řekl Krček.

Výroba se na tržbách podílela 26 procenty. "Stabilizačním dlouhodobým programem jsou kontejnery na použité jaderné palivo pro české elektrárny i pro cizinu a výroba řídicích a regulačních prvků pro reaktory typu VVER," uvedl Krček. Škoda JS zahájila práce na výrobě dvou sad vnitřních částí tlakové nádoby reaktorů EPR 1600 MW pro britskou elektrárnu Hinkley Point C, jejímž dodavatelem je francouzský koncern Framatome. "Je to významný projekt, kterým dokazujeme světu, že jsme schopni z pohledu techniky, legislativy i norem vyrábět a dodávat pro všechny designy, nejsme firma pouze jednoho typu reaktoru," řekl. Zakázka trvá do roku 2022. Pro finskou elektrárnu Loviisa vyrábí utahovací jednotku vlastního designu, které už dříve dodala do ČR, Číny a Ruska.

Podnik je členem ruské strojírenské skupiny OMZ, jejímž hlavním akcionářem je Gazprombanka.