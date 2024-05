Škoda Yeti byla prvním modelem SUV mladoboleslavské firmy

Model Yeti, který značka Škoda představila 12. května 2009, byl prvním "plnohodnotným" vozem SUV mladoboleslavské firmy. Prodej vozů Yeti, které například měly jako první škodovky parkovací kameru, začal v létě 2009. Do ukončení výroby v roce 2017 jich firma vyrobila 648.500 kusů.

Vůz o délce přes 4,2 metru se nabízel s benzinovými a zážehovými motory o výkonu 77 až 123 kW. Úspěchy slavil i v zahraničí, například v roce 2009 ho britský Top Gear Magazin ocenil titulem Rodinné auto roku. Škoda v roce 2013 přišla s modernizací, která model rozdělila na městskou a outdoorovou variantu. Kromě toho pro čínský trh vyráběla speciální prodlouženou verzi modelu Yeti.

Nástupcem modelu Yeti se stalo v květnu 2017 kompaktní SUV Karoq. Proti Yetimu se Karoq prodloužil na 4,38 metru.

V současnosti Škoda Auto nabízí čtyři modely SUV - kromě Karoqu ještě velké SUV Kodiaq, městský crossover Kamiq a luxusní elektrické SUV Enyaq iV.

Historie vozů do lehčího terénu vyráběných automobilkou Škoda sahá až do poloviny šedesátých let minulého století. V prosinci 1966 se totiž v novozélandském městě Otahuhu začala vyrábět Škoda Trekka na podvozku tehdejší Octavie kombi. Vůz sloužil především místním farmářům a řemeslníkům i jako vůz pro volný čas. Trekka se do Evropy nikdy nedovážela a do ukončení výroby v roce 1972 jí vzniklo téměř 3000 kusů. Počátkem sedmdesátých let se v Pákistánu krátce montoval podobně laděný model Škoda Skopak, který také technicky vycházel z Octavie kombi.