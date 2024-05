Skotské autonomní autobusy jsou stále ještě experiment

První pravidelnou linku, kterou obsluhují autobusy bez řidiče, otevřeli před rokem, 15. května 2023, ve Skotsku. První samořiditelné autobusy v Británii a podle provozovatele zřejmě i na světě jezdí poblíž Edinburghu po trase dlouhé 22,5 kilometru, která vede přes známý most nad zálivem Firth of Forth.

Pětice upravených autobusů jezdí v běžném provozu a mohou dosáhnout rychlosti až 50 kilometrů v hodině. Přes den mají půlhodinový interval, a týdně tak mohou přepravit zhruba 10.000 cestujících.

Skotské autonomní autobusy ale nejezdí tak docela bez obsluhy, kromě "kapitána", který odbavuje cestující a případně jim odpovídá na dotazy, je i zde řidič. Ten sice nezasahuje do běžného provozu, je ale připraven zasáhnout v případě mimořádné situace. Celý projekt, první svého druhu na světě, při kterém jezdí autobusy klasické velikosti, je částečně financován britskou vládou v rámci programu vývoje autonomních vozidel. Od samořiditelných autobusů, které nedávno vstoupily do druhé fáze zkušebního provozu, si jejich tvůrci slibují nejen snížení spotřeby paliva a opotřebení brzd, ale i plynulejší a pohodlnější jízdu.