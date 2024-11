Skupina My Value Officer a skupina Talers oznámily obchodní partnerství

Skupina My Value Officer a poradenská skupina Talers oznamují uzavření strategického obchodního partnerství, jehož cílem je nabídnout klientům obou firem komplexní služby.

Skupina My Value Officer se zaměřuje na služby tzv. externího finančního ředitele, interim finanční management, krizový a provozní management a účetnictví a digitalizaci firemních procesů. Poradenská skupina Talers poskytuje komplexní multioborové poradenství v oblasti práva, daní, účetnictví, ekonomicko - analytických služeb a služeb rodinného tajemníka (family office). Zaměřuje se zejména na oblasti M&A transakcí, mezigeneračního nástupnictví a korporátního a byznysového poradenství. Spolupráce vznikla s cílem nabídnout klientům komplexní služby v oblastech jejich klíčových specializací, financí, práva, daní a účetnictví. Klienti obou skupin jsou převážně společnosti ze segmentu středních a malých firem a start-upů.

"S našimi klienty prožíváme různé fáze života jejich firem. Začátky, lepší i horší období. Pomáháme našim klientům řídit náklady a jejich firmy především přes čísla. Vlastníci našich klientů jsou ale lidé z masa a kostí a jsou situace, kdy potřebují citlivou asistenci zkušených projektových manažerů - například při podeji firmy, při mezigenerační obměně či při restrukturalizaci firemních a privátních majetkových struktur," popsal Václav Nedvídek, CEO a zakladatel My Value Officer a My Accounting Officer. "Jsme rádi, že v těchto situacích se můžeme spolehnout na zkušenosti advokátů, daňových poradců a finančních analytiků ze skupiny Talers. Máme rádi jejich lidskost a přitom schopnost vést komplexní projekty," dodal.

"Obchodní spolupráce s My Value Officer nám umožní nabídnout klientům Talers komplexní řešení pro jejich podnikatelské potřeby. Funkce externího finančního ředitele je v růstových firmách, ve firmách před prodejem či před realizací mezigenerační obměny jednou z klíčových kompetencí, kterou naši klienti v těchto životních etapách svých firem hledají," vysvětlil Zdeněk Mikuláš, zakládající partner poradenské skupiny Talers a dodal: "Externí finanční ředitel si musí ‘lidsky sednout‘ s majitelem, s managementem - není jen poradcem, je součástí managementu firmy a odpovídá za svá rozhodnutí. Těší mě, že v týmu My Value Officer jsou finanční experti, jejichž zkušenosti můžeme nabídnout našim klientům."

www.myvalueofficer.com a www.talers.cz

O skupině My Value Officer

O poradenské skupině Talers

Talers je butiková poradenská skupina, která nabízí komplexní právní, daňové, účetní a ekonomicko-analytické poradenství s cílem poskytnout svým klientům multioborovou podporu jejich podnikání.