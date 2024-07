Skupině Moravia Steel loni klesly konsolidované tržby o 8,8 mld. na 66,6 mld. Kč

Skupině Moravia Steel (MS) miliardáře Tomáše Chrenka loni klesly konsolidované tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží meziročně o 8,833 miliardy na 66,585 miliardy korun. Pokles představoval 11,7 procenta. Čistý konsolidovaný zisk skupiny klesl z 5,569 miliardy na 94 milionů korun. Skupina se potýkala s propadem poptávky a cen i s vysokou inflací. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny zveřejněné ve Sbírce listin. MS uvedla, že má zájem o provozování některých provozů druhovýroby zadlužené Liberty Ostrava, například jde o rourovnu.

"Základní ukazatele hospodářské činnosti skupiny MS v letech 2021 až 2023 dokládají její schopnost úspěšně zvládnout i méně příznivá období vývoje globální ekonomiky a rovněž hutnického odvětví," uvedla firma.

Chrenek, který je předsedou dozorčí rady, uvedl, že rok 2023 byl naplněn řadou nepříznivých jevů globálního i tuzemského charakteru, s nimiž se skupina MS musela už poněkolikáté v řadě vyrovnávat. Vedení i zaměstnanci jednotlivých firem ve skupině podle něj ale dokázali adekvátním způsobem reagovat a zajistit výrobu včetně dodávek polotovarů a surovin.

"Po nakonec odbytově a cenově příznivě vyznívajícím předchozím roce jsme se museli v roce 2023 potýkat také ve skupině MS s propadem poptávky a tím také cen nejen na tuzemském trhu, ale rovněž v rámci zemí EU, které jsou naším stěžejním exportním teritoriem. Nepříjemným faktorem v rámci ČR byla přetrvávající vysoká - až dvouciferná - inflace, kterou inicioval hlavně předchozí nárůst cen energií," uvedl Chrenek.

Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) a omezování emisí do ovzduší je podle něj zásadní výzvou. Obnáší však v sobě velké nároky na technologický rozvoj a masivní investice. "V případě, že nebudou řešeny adekvátní veřejnou podporou, rozumně rozvrženým časovým horizontem se schůdnými cílovými ukazateli, mohou znamenat až existenční ohrožení nejen českého, ale celého evropského ocelářství. Ocel přitom musíme vnímat jako strategicky důležitou komoditu, bez níž se ani v budoucnu EU neobejde - a proto by měla dbát o další rozvoj evropského hutnictví, a to také v kontextu vleklého vojenského konfliktu na Ukrajině i dalšího geopolitického vývoje ve světě," uvedl Chrenek.

Skupinu Moravia Steel se sídlem v Třinci na Frýdecko-Místecku tvoří zejména společnosti orientované na hutnictví železa, kovoobrábění, strojírenskou výrobu a obchod se souvisejícími produkty. Klíčovou firmou jsou Třinecké železárny (TŽ). Do skupiny patří také firmy zaměřené na tvorbu a výrobu audiovizuálních děl nebo na sportovní aktivity.

Objem prodeje hutních produktů se loni oproti roku 2022 mírně zvýšil na více než 2184 kilotun. O rok dříve to bylo 2159 kilotun. "Na domácím českém trhu skončilo zhruba 652 kilotun, do zahraničí pak mířilo přes 1532 kilotun. Podíl exportu na celkovém odbytu se přitom setrvale pohybuje na úrovni kolem 70 procent," uvedla firma.

Dlouhodobě nejvýznamnějším vývozním teritoriem jsou pro MS země EU, loni s podílem více než 89 procent. "V rámci jednotlivých zemí EU je naším dlouhodobě nejvýznamnějším partnerem Německo. Na celkovém exportu se v roce 2023 podílelo téměř 34 procenty. Dalšími důležitými partnerskými zeměmi byly Slovensko (17 procent), Itálie (15,1 procenta), Polsko (13,7 procenta)," uvedla MS. Důležitými trhy jsou pro skupinu také Maďarsko, Rumunsko a Španělsko.

Do skupiny Moravia Steel patří více než 20 firem. Vedle Třineckých železáren jsou mezi nimi například ŽDB Drátovna, MSV Metal Studénka, Šroubárna Kyjov, Kovárna VIVA nebo Barrandov Studio. Celá skupina zaměstnávala v roce 2023 více než 13.300 lidí.