Sky Gallery přináší netradiční spojení obchodního centra a současného umění

Část pražského obchodního centra Šestka se proměnila v uplynulých dnech v uměleckou galerii Sky Gallery. Zákazníci tak mají možnost prohlédnout si obrazy a skulptury předních českých představitelů moderního umění Lubomíra Typlta, Jana Kováříka a Ondřeje Filípka. Nejedná se o jednorázovou akci, ale o stálou galerii. Šestka se plánuje v tomto směru i dále rozvíjet a díla se budou průběžně obměňovat. V českém prostředí se jedná o poměrně ojedinělý způsob, jak přiblížit umění široké veřejnosti a probudit zájem o umělecké hodnoty.

"Umění nám dává pocit něčeho ušlechtilého a trvalého. Chceme v návštěvnících vyvolat emoce, zaujmout pozornost a odlišit se," řekla manažerka obchodního centra Šestka Michaela Němcová. "Věříme, že je to cesta, jak zprostředkovat kulturní zážitek i lidem, kteří do galerií obvykle nechodí, anebo naopak oslovit nové zákazníky z řad obdivovatelů umění. Našim zákazníkům se neustále snažíme nabízet něco navíc, ať už v podobě nově otevřených provozoven, služeb, nebo testovacího místa na covid."

Socha Ondřeje Filípka a plastiky Jana Kováříka se nacházejí v pasáži v prvním patře obchodního centra a plátna Lubomíra Typlta si zájemci mohou prohlédnout v prostoru nad travelátory mezi prvním patrem a přízemím, kam dopadá prosklenou střechou denní světlo. Právě tento prosvětlený prostor dal galerii Sky Gallery také jméno. Díla zmíněných autorů budou vystavena v obchodním centru Šestka do 3. července 2021, poté bude jejich část přesunuta do Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Ve Sky Galelry budou následně instalována plátna dalšího českého modernisty Jiřího Načeradského.

Obchodní centrum Šestka, které se nachází v blízkosti Letiště Václava Havla, je snadno dostupné pro všechny Pražany, a to autobusovými linkami 191 a 119, které zajišťují spojení s linkou metra A (Petřiny nebo Nádraží Veleslavín), nebo linkou 100, která zajíždí na Zličín, a tím pádem i pro cestující příměstskou hromadnou dopravou mezi Kladnem a Prahou. Ti, kteří by do obchodního centra chtěli zamířit autem, ocení blízkost Pražského okruhu a dostatečné množství bezplatných parkovacích míst (1030).