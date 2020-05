Smartwings nebude jednat o prodeji firmy státu

Letecká skupina Smartwings nemá zájem o majetkový vstup státu do společnosti. Uvedla to v prohlášení. Žádá stát o úvěr, nebo garanci za úvěr u komerční banky. Podle firmy je totiž v současné krizi problém získat nové půjčky na bankovním trhu. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) v neděli uvedl, že by stát mohl koupit až 100procentní podíl. Do konce června by to měla projednat vláda. Havlíček řekl, že kapitálový vstup státu je až poslední variantou, poskytnutí pomoci prostřednictvím záruky či úvěru by mělo mít přednost.

"Společnost Smartwings prohlašuje, že nemá a nikdy neměla zájem o vstup státu do společnosti Smartwings. Nic takové od vedení společnosti nikdy nezaznělo," uvedla společnost.

Úvěr od státu, nebo garance za úvěr u komerční banky jsou podle firmy od počátku jedinou variantou žádané pomoci. "Důvodem, proč se společnost, která do této doby byla zdravá a nikdy stát o pomoc nežádala, obrací na stát, je fakt, že pro aerolinky je dnes velmi těžké získat nové půjčky na bankovním trhu," uvedla. Využití programů COVID I a COVID II, které jsou určeny pro podporu provozního financování malých a středních podniků, nejsou možné kvůli velikosti společnosti, poskytovaných garancí a částek poskytovaných těmito fondy.

"Vždy jsme jednali o tom, že nejlepší variantou je vyřešení situace stávajícími vlastníky, poté běžné nástroje podpory typu záruk a úvěrů. Kapitálový vstup je vždy až poslední varianta, ale my chceme být připraveni na všechny možnosti," sdělil pro ČTK Havlíček.

Strategický význam pro stát

Ministr v neděli připustil možnost odkupu celého podílu firmy, ten by však podle něj musel být za částku blížící se nule. Záchrana společnosti by nicméně stát vyšla na nízké miliardy korun.

Podle Havlíčka stát o pomoci letecké společnosti uvažuje proto, že firma má strategický význam pro státní i další letiště. "Je strategická s ohledem na to, že to je klíčový dopravce našich obyvatel a firem. Je to firma, která zde zaměstnává několik tisíc lidí a váže na sebe stovky dalších servisních institucí v oblasti leteckého průmyslu," uvedl ministr. Opozice takový postup kritizuje. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula uvedl, že Smartwings strategickou firmou rozhodně není.

Skupina Smartwings, do níž patří dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA), loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Letecké společnosti po celém světě odstavily nyní z provozu většinu letadel, aby jim rychle neubývala hotovost. Řada zemí totiž rozšířila omezení v letecké dopravě, aby zpomalila šíření epidemie onemocnění způsobeného koronavirem.