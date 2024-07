Smartwings za pololetí přepravily 2,16 mil. cestujících, více než před pandemií

Český letecký dopravce Smartwings za první pololetí letošního roku přepravil přes 2,16 milionu cestujících, což je meziročně o čtvrtinu více. V období od začátku roku do konce června dopravce uskutečnil 14.428 letů. ČTK to dnes sdělila mluvčí firmy Vladimíra Dufková. Společnost v letošním prvním pololetí přepravila o přibližně 14 procent cestujících více než v prvním pololetí roku 2019, před pandemií covidu-19, kdy dopravce odbavil 1,89 milionu lidí.

"Co se týče loňska, nejrušnějšími měsíci byly letní měsíce červenec a srpen, kdy skupina Smartwings přepravila každý měsíc přes jeden milion cestujících," uvedla Dufková. Dopravce v období od 1. června 2023 do konce loňského září přepravil 3,77 milionu cestujících. "Letos očekáváme další nárůst," řekla.

Smartwings provozují průměrně 250 letů denně. Dopravce létá z českých letišť, dále z Polska, Slovenska, Maďarska a Portugalska. Z Česka aerolinky v letním letovém řádu létají 58 letadly do 74 destinací, letos do pěti nových, a to do Ponta Delgady na Azorských ostrovech, La Palmy na Kanárských ostrovech, do tureckého Izmiru, Atén nebo italského Brindisi. V loňském letním letovém řádu dopravce provozoval linky do 148 destinací.

Smartwings je členem Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA. Dopravce v pondělí oznámil, že uspěl v jejím provozněbezpečnostním auditu IOSA, který Smartwings musí absolvovat každé dva roky. Pět auditorů podle Dufkové zkontrolovalo 923 provozních parametrů v osmi auditovaných oblastech jako například letový provoz, provozní řízení nebo údržba letadel. Certifikát IOSA je v obchodní letecké dopravě považován za důkaz spolehlivosti a vysoké úrovně bezpečnosti leteckého dopravce, uvedla v pondělí Dufková.

Největší česká letecká společnost Smartwings na trhu působí od roku 1997, dříve pod názvem Travel Service. Postupně z pozice jedničky na českém leteckém trhu vytlačila České aerolinie (ČSA) a nakonec se stala její mateřskou společností. Od zimního letového řádu bude společnost zajišťovat i letový provoz ČSA. Loni dopravce přepravil 7,5 milionu cestujících, z toho 3,63 milionu z českých letišť.

Kromě pravidelných linek a charterových letů Smartwings dlouhodobě zajišťují také velké množství speciálních letů pro mezinárodní firmy a humanitární a sportovní organizace. "Na pravidelných a charterových letech společnost loni přepravila 5,4 milionu cestujících a další 2,1 milionu klientů Smartwings přepravily na palubách svých letadel na letech pro jiné dopravce," uvedla Dufková.

Společnost Smartwings se letos v únoru vrátila pod kontrolu českých akcionářů, téměř poloviční podíl zprostředkovaně vlastněný čínskou společností CITIC koupila česká firma Prague City Air majitelů Smartwings Group Jiřího Šimáně a Romana Vika.