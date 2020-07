Smartwings zahajují propouštění, o práci zatím přijde přes sto lidí

Letecká skupina Smartwings, do níž patří i dopravci Smartwings a ČSA, ve středu zahájí propouštění. V jeho první vlně odejde 50 pilotů, 75 letušek a stevardů a dalších 45 administrativních pracovníků. V úterý o tom informoval server Lidovky.cz. Celkově by do února příštího roku mělo skupinu kvůli koronavirové krizi opustit přes 600 zaměstnanců. Ve skupině nyní pracuje kolem 2500 lidí.

K propouštění skupina přistoupila kvůli finančním problémům, do kterých se dostala během koronavirové krize. Na konci června oznámila, že propustí až okolo 600 zaměstnanců, přesný počet bude závislý na dalším vývoji situace. Propouštění se bude týkat Smartwings i ČSA.

Podle odborářů je pro výpovědi rozhodující výše platu, historie chování a osobní sympatie s vedením. "Všechna rozhodnutí, která doposud udělali, a to jak částečnou zaměstnanost, tak oznámení hromadného propouštění, jsou protiprávní a OOZS podnikne veškeré možné právní kroky k nápravě," sdělil serveru předseda Odborové organizace zaměstnanců Smartwings (OOZS) Patrik Jaška.

Skupina Smartwings se potýká s finančními problémy kvůli zastavenému provozu během koronavirové krize. Zástupci firmy uvedli, že k záchraně společnosti bude nutné do firmy vložit kolem dvou miliard korun. Společnost už několik týdnů jedná se státem o pomoci, vládu žádala o poskytnutí státní garance za komerční úvěr v hodnotě kolem 800 milionů korun. Na konci června vláda rozhodla, že velkým dopravním firmám včetně Smartwings umožní žádat o garance z podpůrného programu COVID Plus.

K propouštění po krizi přistoupila i řada velkých leteckých dopravců ve světě. Například německá Lufthansa plánuje seškrtat až 22 tisíc pracovních míst. Tisíce pracovníků propustí například i Air France nebo easyJet. Snižování stavů plánují například i v KLM, American Airlines a další.