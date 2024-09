Snaha UniCredit převzít Commerzbank se nelíbí vedení, vládě ani konkurenci

Šéf německé Commerzbank Manfred Knof odmítl návrhy na převzetí ze strany italské banky UniCredit Group, uvedla dnes agentura Reuters. Představitelé německé vlády byli navíc podle informací listu Financial Times (FT) překvapeni, že UniCredit zvýšila podíl v Commerzbank na devět procent, a dávali najevo, že s případným převzetím banky nesouhlasí. Německý stát je s 12procentním podílem stále největším akcionářem Commerzbank. Možnosti, jak UniCredit případnou akvizici zkomplikovat, hledá i konkurenční Deutshce Bank, upozornila agentura Bloomberg.

"Jsme samozřejmě přesvědčeni o svých vlastních plánech," řekl Knof s tím, že si přeje, aby banka zůstala nezávislá. Reagoval tak na výroky ředitele UniCredit Andrey Orcela, který připustil, že má zájem o plné převzetí německé banky. Knof nicméně dodal, že vedení banky se bude zabývat všemi návrhy v souladu se závazky vůči akcionářům.

UniCredit nedávno od německé vlády odkoupila 4,5 procenta akcií Commerzbank. Současně na trhu získala dalších 4,5 procenta veřejně obchodovaných akcií, čímž svůj podíl zvýšila na devět procent. Stala se tak po státu druhým největším akcionářem. Tento náhlý krok podle FT německé vládní představitele zaskočil.

Před začátkem tohoto měsíce Berlín UniCreditu a evropským konkurentům, kteří kroužili kolem Commerzbank, opakovaně signalizoval, že nemá zájem jim své akcie prodávat, napsal server listu FT. Plán německé vlády byl od začátku prodat svůj podíl po částech různým investorům.

"Ve chvíli, kdy bylo nevratně zahájeno zanesení transakce do účetních knih, ministerstvo financí nevědělo, že UniCredit vlastní další akcie Commerzbank," sdělilo FT německé ministerstvo. Naopak šéf UniCreditu Andrea Orcel v televizi Bloomberg TV řekl, že vláda o nákupu dalších akcií Commerzbank ze strany UniCredit věděla.

Podle agentury Bloomberg se také největší německý finanční dům Deutsche Bank snaží hledat způsoby, jak italské bance UniCredit případnou akvizici ztížit. Instituce, která by vznikla spojením Commerzbank s italskou skupinou, by totiž patřila mezi pět největších bankovních skupin v EU a zřejmě by byla větší než Deutsche Bank. V minulosti Deutsche Bank vlastnila menšinový podíl v Commerzbank a v roce 2019 jednala o fúzi obou ústavů. Jednání však zkrachovala.

Odborový svaz Verdi už minulý týden vyzval spolkovou vládu, aby přestala odprodávat další akcie. Podle pravidel akciového trhu ale Německo stejně může začít prodávat další akcie až za tři měsíce. Zároveň zástupci odborové centrály uvedli, že se případné akvizici nebo fúzi budou bránit "všemi dostupnými prostředky".