Soud omezil Liberty majetková práva, huť začala odstavovat koksovnu

Krajský soud v Ostravě dnes zakázal zkrachovalé Liberty Ostrava dále nakládat s podstatnou částí jejího majetku. Majetková práva bude vykonávat insolvenční správce. Zkrachovalá huť zároveň začala odstavovat koksovnu. Několikatýdenní proces je nezvratný, po odstavení už nebude možné zařízení znovu využít.

Odboráři Liberty dnes oznámili, že mají k dispozici seznam 2300 zaměstnanců, kteří mají být na podzim propuštěni. Od vedení podniku chtějí garance, že zaměstnanci dostanou srpnové mzdy v řádném termínu. Jinak jsou připraveni zaměstnance vyzvat k ukončení prací a zastavení výroby.

Omezení majetkových práv zkrachovalých hutí navrhl soudu prozatímní věřitelský výbor a insolvenční správce. Omezení platí pro nakládání s vnitroskupinovými pohledávkami, emisními povolenkami i provozováním rourovny a válcovny. Rozhodnutí dále znamená, že Liberty už nyní nesmí samostatně bez souhlasu insolvenčního správce nakládat s majetkem v hodnotě nad 50.000 Kč, pohledávkami nad 100.000 Kč či měnit smlouvy a provádět platby nad 100.000 Kč.

Společnost Liberty Ostrava, která je od června v úpadku, ČTK sdělila, že si rozhodnutí musí prostudovat a blíže se k němu vyjádří zřejmě až v následujících dnech.

"Soud zcela správně a logicky rozhodl. Dlužník totiž už dříve zneužil ochranu před věřiteli a namísto toho, aby se snažil zajistit dostatek finančních prostředků v období krize, realizoval celou řadu podezřelých a nestandardních transakcí, a to zejména při nakládání s pohledávkami vůči spřízněným osobám," uvedl insolvenční správce Šimon Peták. Prozatímní věřitelský výbor podle něj vyčíslil, že poslední kroky Liberty v rámci různých pokusů o restrukturalizaci dosud navýšily dluhy podniku minimálně o 600 milionů korun.

Rozhodnutí soudu uvítala i státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), která je věřitelem zkrachovalých hutí a stojí v čele prozatímního věřitelského výboru. Odbory doufají, že omezení majetkových práv Liberty pomůže vyřešit situaci, kdy podle nich dochází k chaotickému hromadnému propouštění.

Hutní společnost s kritikou svého postupu nesouhlasí. Vedení podniku v týdnu uvedlo, že jeho koncepcí je od počátku prodej zbytného majetku a obnovení ziskové části výroby.

Odbory Liberty budou v úterý jednat s českým vedením firmy o detailech hromadného propouštění. Žádají garance, že zaměstnanci dostanou srpnové mzdy v řádném termínu. Jinak jsou připraveny zaměstnance vyzvat k ukončení prací a zastavení výroby. Náhradu mzdy nyní zaměstnancům huti vyplácí stát, který jim ale garantuje platbu pouze za tři měsíce, tedy včetně červencové výplaty. Odbory už dříve uvedly, že by se propouštění mohlo dotknout až 2600 zaměstnanců ze současných téměř 5000. V první vlně by jich mělo na podzim odejít zmíněných 2300 a dalších 300 pak do konce ledna.

Liberty Ostrava začala také odstavovat koksovnu. Proces je naplánován asi na 25 dní. Zařízení už pak nebude možné využít, vyzdívky ze žáruvzdorného materiálu totiž po ochlazení popraskají. Huť udržovala dvě koksárenské baterie od podzimu v takzvaném teplém útlumu, který umožňoval obnovení provozu. Odstavování koksovny podle předsedy základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petra Slaniny fakticky znamená konec prvovýroby v huti.

Koksovna, která produkuje metalurgický koks, je spolu s produkcí železa součástí prvovýroby. V druhovýrobě se v podniku ze surového materiálu v rourovně a válcovně dělají další výrobky. Společnost Moravia Steel, která je majoritním vlastníkem Třineckých železáren, už dřív uvedla, že má zájem o převzetí celé druhovýroby v Liberty Ostrava.

V úpadku je nyní rovněž Společnost Liberty Engineering Products Ostrava (LEPO), která je dceřinou firmou Liberty Ostrava. Rozhodl o tom Krajský soud v Ostravě. Insolvenční návrh podala společnost LEPO sama, protože má dluhy více než 4,5 milionu korun, které není schopná splácet. Firma zaměstnává asi 180 lidí a vyrábí odlitky z šedé a tvárné litiny, železniční dvojkolí či lokomotivní, vagonové a tramvajové nápravy.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy společnost Tameh Czech huti zastavila dodávky energií. Převážná část zaměstnanců od té doby nepracuje. Slezská huť patří od roku 2019 do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.

O koupi elektrárny zkrachovalé firmy Tameh Czech má zájem energetická společnost UCED z investiční skupiny Creditas finančníka Pavla Hubáčka.