Soud prodloužil všeobecné moratorium společnosti Liberty Ostrava o tři měsíce

Krajský soud v Ostravě dnes prodloužil všeobecné moratorium hutní společnosti Liberty Ostrava o tři měsíce. Vyplývá to z usnesení vyvěšeného na úřední desce soudu. Moratorium firmě poskytuje ochranu před věřiteli, především před insolvenčními návrhy a exekucemi. Účinné je od okamžiku vyvěšení na úřední desce. Původní platnost moratoria měla skončit dnes, o jeho prodloužení firma požádala.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má delší dobu problémy platit dodavatelům. Výroba ve většině jejich provozů stojí od loňského 21. prosince, kdy dodavatel Tameh Czech zastavil dodávky energií.

Tameh Czech v prosinci skončil v úpadku, který zdůvodnil právě tím, že mu Liberty neplatila. Uvádí, že mu huť dluží aktuálně zhruba 2,2 miliardy korun. V doplňujícím vysvětlení k restrukturalizačnímu plánu Liberty Ostrava uvedla, že ke konci února eviduje celkové závazky zhruba za 16,4 miliardy korun. Před Tamehem chránilo Liberty od konce listopadu individuální moratorium, všeobecné moratorium soud vyhlásil 21. prosince.

Soudce Viktor Břeska v usnesení o prodloužení moratoria uvedl, že návrh Liberty odůvodnila tím, že pokračuje její preventivní restrukturalizace a že předložila věřitelům k hlasování restrukturalizační plán. Věřitelé, kterých je podle soudu více než 1300, budou o plánu hlasovat do 15. dubna.

O maximální možnou dobu, tedy o tři měsíce, chtěla podle soudu Liberty prodloužit moratorium proto, aby zůstalo v účinnosti do nabytí účinnosti restrukturalizačního plánu. "Restrukturalizační plán podnikatele je postaven na tom, že dojde k obnovení primární i sekundární výroby v obchodním závodu podnikatele a že pohledávky dotčených stran budou uspokojeny ve stoprocentním rozsahu (bez příslušenství), a to v prodloužené době splatnosti," uvedl soudce.

Plán má dvě varianty dalšího postupu. Varianta A vychází z toho, že se Liberty s Tamehem dohodne na obnovení dodávek energií. Druhá varianta počítá s řešením bez Tamehu.

Většina zaměstnanců obou firem je od prosince doma. Tameh má okolo 300 zaměstnanců, Liberty zhruba 5400.

Poslední funkční vysoká pec Liberty Ostrava je od loňského října v takzvaném teplém útlumu. Firma tento týden uvedla, že v případě varianty A, kdy by se huť domluvila s Tamehem na dodávkách energií za akceptovatelné ceny, by spustila vysokou pec v létě. Pokud by Tameh nahradila dodávkami od jiných dodavatelů energií a hlavně z nového energetického komplexu, spustila by vysokou pec na přelomu let 2024 a 2025.

Alternativa B je podle Liberty neslučitelná se zájmy Tamehu, proto navrhla jeho vyloučení ze seznamu věřitelů. Rovněž o tom věřitelé hlasují. Zda se firma vydá cestou plánu A, nebo plánu B, se má rozhodnout na konci dubna.

Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, plyny a páry. Liberty dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se jeho provoz neobejde.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. Když se v roce 2019 majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.