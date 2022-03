Soutěž o nejlepší firemní časopis roku 2021 má vítěze

CZECH TOP 100 zveřejnila výsledky 28. ročníku soutěže ve firemní komunikaci, kde společnosti soutěžily v kategoriích Výroční zpráva tištěná, Výroční zpráva elektronická, Firemní časopis pro klienty a Firemní časopis pro zaměstnance. Vítězem v kategorii Firemní časopis pro zaměstnance se stala společnost Škoda Auto, druhé místo obsadil Dopravní podnik hl. města Prahy a třetí příčka patří společnosti Penam s časopisem Pecen.

Práce přihlášené do soutěže hodnotí odborná porota profesionálů z řady oblastí - finanční analytici, auditoři, grafici, umělečtí fotografové, jazykoví, polygrafičtí a komunikační odborníci. Každý z nich se zaměřuje na konkrétní kritéria, týkající se jeho oblasti - správnost a úplnost prezentovaných údajů, popis a komentář činnosti společnosti za uplynulé období, umělecká kvalita fotografií, výtvarné pojetí a celkový estetický dojem, jazyková a stylistická správnost, propojení obsahu a výtvarného zpracování nebo kvalita tisku.

"Jsme hrdí na to, že jsme se s Pecnem umístili na tak vysoké příčce. Za to patří velké díky všem v redakční radě, ale i všem našim zaměstnancům, kteří i v tak náročné době odvádějí vynikající práci, a ještě zvládnou přispět do časopisu. Vážíme si toho. Věříme, že podobný úspěch se nám v budoucnu ještě povede zopakovat či dokonce vylepšit," uvedl ředitel marketingu Martin Dolský ze společnosti Penam a United Bakeries.

Časopis Pecen vychází čtvrtletně od roku 2005. Pro zaměstnance je k dispozici jak v tištěné podobě (v ročním nákladu takřka 15 000 ks), tak v online verzi. Pecen, nejen zaměstnance společnosti, informuje o aktualitách, změnách, vizích či novinkách v sortimentu společnosti. K dispozici jsou ale i rozhovory se zaměstnanci nebo lifestylové recepty z pekařských výrobků.