Spojením vznikla nová česká advokátní kancelář HKDW HOLASEK

V závěru dubna se na české advokátní scéně objevil nový subjekt. Zkušený advokát a senátor Jan Holásek se spojil s HKDW Legal a vznikla advokátní kancelář HKDW HOLASEK. Kancelář s hlavním sídlem v Praze a pobočkou v Hradci Králové se zaměří kromě českého trhu i na trh mezinárodní. Právě z důvodu přesahu do zahraničí nebude název firmy obsahovat diakritiku.

Do konce dubna byly oficiálně dokončeny všechny administrativní kroky a spojením HKDW Legal a Jana Holáska vznikla nová advokátní kancelář HKDW HOLASEK. Jejími klíčovými postavami a kapitálovými společníky jsou zkušení právníci Jan Hrazdira, Jaromír Kalužík, Lukáš Nývlt a Jan Holásek. HKDW HOLASEK se plánuje zaměřit na komplexní právní poradenství napříč segmenty, ale především na oblasti soudních sporů a arbitráží, insolvencí a restrukturalizací, realitní trh, development a akvizice a v neposlední řadě poradenství pro obor pojišťovnictví či bankovnictví. Vzhledem ke zkušenostem advokátního týmu a stávajícímu klientskému portfoliu spojujících se subjektů, má HKDW HOLASEK mezinárodní ambice především v Německu, Rakousku, Skandinávii, Velké Británii a dalších anglosaských zemích.

Nová advokátní kancelář HKDW HOLASEK disponuje více než 20tičlenným týmem a chce si parametry středně velké advokátní kanceláře udržet i do budoucna. "Plánujeme se primárně věnovat profilovým kauzám s mezinárodním přesahem a poskytovat právní servis na úrovni velkých mezinárodních advokátních kanceláří. Naším cílem je nejvyšší možná úroveň odbornosti a právního servisu, ovšem se zachováním osobního přístupu ke klientovi a rodinné atmosféry ve firmě. Kolegové v HKDW Legal byli zvyklí pracovat v přátelském duchu, v užším kolektivu a tento ráz chceme zachovat, i když rozumnému růstu kanceláře se do budoucna nebráníme," říká jeden z partnerů nové firmy Jan Holásek.

Kromě odbornosti a kvality bude HKDW HOLASEK klást důraz na dodržování etiky a výborné vztahy s klienty. "Namísto dravého a místy až bezohledného přístupu, který se v tuzemské advokacii občas objevuje, si chceme zakládat na stoprocentně etickém přístupu a vzájemné důvěře s klienty. Chceme své klienty dobře znát, rozumět jim a budovat s nimi dlouhodobé vztahy, které půjdou nad rámec prosté fakturace za právní poradenství," říká Jan Hrazdira, zakládající partner HKDW Legal, jednoho ze spojujících se subjektů.

Mezi významné klienty HKDW HOLASEK již na startu mimo jiné patří společnosti jako Raiffeisenbank, a.s, Equabank, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., TEEKANNE, s.r.o., Vienna House Hotelmanagement GmbH nebo investiční skupina Nordic Investors.

Firma HKDW HOLASEK je řízena všemi čtyřmi společníky, exekutivní řízení se ale nebude týkat Jana Holáska. Hlavním důvodem je jeho výkon veřejných funkcí v Senátu PČR a v rodném Hradci Králové. "Dostal jsem od královéhradeckých voličů důvěru pro výkon senátorského postu i zastupitelských mandátů. V rámci HKDW HOLASEK se budu věnovat vybraným kauzám a klientům, abych se mohl plně soustředit na výkon veřejných funkcí. Jsem přesvědčen, že moje působení v advokacii v rámci HKDW HOLASEK bude mít velkou výhodu i v tom, že mi jako zákonodárci poskytne aktuální vhled do nároků a problémů, které tíží českou advokacii a justici," říká Jan Holásek, který v letech 2001-2017 působil v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners (nyní Havel & Partners), poté se věnoval investičním aktivitám v oblasti nemovitostí a následně vstoupil do veřejného života.