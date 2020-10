Stát bude opět vyplácet denní kompenzační bonus 500 korun postiženým živnostníkům

Sněmovní rozpočtový výbor v úterý podpořil vládní návrh na opětovné vyplácení takzvaného kompenzačního bonusu. Jde o příspěvek 500 korun denně podnikatelům, jejichž podnikání omezila nebo znemožnila vláda svými aktuálními opatřeními proti šíření nemoci covid-19. Příspěvek je určen osobám samostatně výdělečně činným, tedy hlavně živnostníkům, a společníkům malých společností s ručením omezeným, které mají společníky nejvýše dva.

Sněmovna má na žádost vlády projednávat předlohu na své aktuální schůzi ve stavu legislativní nouze. Umožní to schválit ho zrychleně včetně případných pozměňovacích návrhů během jediného dne. Sněmovna by ho podle dosavadních informací měla projednávat ve středu odpoledne.

Další podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že příjmy z podnikání musí být u žadatele větší než polovina příjmů. U s.r.o budou moci žádat i společníci bez omezení počtu, pokud jsou členy jedné rodiny. Momentálně mohou podnikatelé žádat až o 15 500 korun za 31 dní nouzového stavu.

Piráti budou na plénu navrhovat variantu s nižším příspěvkem 350 korun denně pro podnikatele, kterým klesl obrat od 30 do 80 procent. Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík označil za nešťastné navržené kritérium "všechno, nebo nic". Budou chtít navrhnout i kompenzaci pro obce a kraje. Pro obce budou chtít 100 korun na občana a pro kraje 500 korun na občana.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale poznamenala, že obce obdržely na kompenzacích téměř o osm miliard víc, než kolik tratily. K návrhu na nižší příspěvek pro částečný pokles obratu řekla, že se tím již zabývala na jaře, a upozorňovala na to, že by finanční úřady musely posuzovat pokles obratu a proces by se protáhl. Starostové budou chtít zvýšit maximální počet společníků s.r.o, kteří by dosáhli na podporu, z navrhovaných dvou na tři.

O peníze bude možné žádat na finančních úřadech, a to až dva měsíce po skončení bonusového období. Bonusové období, za které je možné o peníze žádat, má skončit s vyhlášeným nouzovým stavem 4. listopadu. Pokud by ale vláda chtěla nouzový stav prodloužit, prodlouží se i bonusové období.