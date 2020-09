Stát přichází o miliardy, zvýšení daně u zahřívaného tabáku by mělo představovat dvě třetiny daně z cigaret, říká Petr Mestančík z BAT

Tabákový průmysl prochází v současnosti řadou změn. Nová legislativní a daňová opatření mají zásadní dopad na změnu spotřebního chování uživatelů, kteří v čím dál větší míře hledají cestu k moderním tabákovým alternativám s potenciálně menším rizikem. V květnu definitivně skončil prodej cigaret s charakteristickou mentolovou či ovocnou příchutí v zemích Evropské unie. V září budou poslanci ve druhém čtení projednávat zákon opět zvyšující spotřební daně na tabákové výrobky. Jak jsou na tyto změny připraveni výrobci a co to znamená pro budoucnost tohoto odvětví obecně? Zeptali jsme se Petra Mestančíka, ředitele vnějších vztahů BAT pro Českou republiku a Slovensko.

Dokážete si představit, že poptávka po tradičních cigaretách i vlivem nastávajících změn někdy úplně skončí?

Jsem přesvědčen, že tradiční obor výroby a prodeje cigaret v nejbližších letech určitě neskončí. Stále je tu velká skupina spotřebitelů, kteří preferují klasické cigarety. Nicméně je jasné, že trh a s tím i poptávka se výrazně proměňují. Vnímáme sílící zájem spotřebitelů po potenciálně méně rizikových produktech, přičemž čekáváme, že v roce 2030 budou tvořit až třetinu tabákového trhu. My na tento trend velmi rychle reagujeme. Jako první tabákový výrobce jsme proto zkompletovali nabídku alternativních produktů s potenciálně nižším rizikem užívání, ať je řeč o zařízeních na zahřívaný tabák glo, nikotinových sáčcích LYFT (pozn. - brzy změní jméno na VELO) nebo aktuální novince - elektronické cigaretě Vype.

Jak se tedy k těmto novinkám staví Češi, kteří patří v celosvětovém měřítku k poměrně konzervativním kuřákům?

Česká populace, resp. naši zákazníci jsou dle našich zkušeností obecně velmi otevření k inovacím a novinkám. Velmi nás v pozitivním slova smyslu překvapilo, jak rychle se na českém trhu etablovaly nikotinové sáčky LYFT, které se již po pár měsících prodeje staly jedničkou na trhu ve své kategorii. Zejména v období vrcholící pandemie covid-19 nám několikanásobně vzrostly on-line objednávky LYFTu, který je ideální nikotinovou náhražkou - nehoří a dá se diskrétně užívat doma i pod rouškou. Věříme, že obdobný úspěch čeká i elektronickou cigaretu Vype, které se skvěle daří v Maďarsku nebo sousedním Polsku. A ve Velké Británii byla v loňském roce dokonce vyhlášena za Produkt roku v kategorii elektronických cigaret.

Rok 2020 je pro tabákový trh zásadní, v čem?

Ano, je pravdou, že letošní rok přináší celou řadu změn, nebál bych se říci doslova turbulentních. Již v průběhu jarních měsíců se naplno v cenách cigaret projevilo výrazné zvýšení spotřební daně. Navíc nedávné zavření hranic mezi Německem a Rakouskem související s koronavirovou pandemií téměř na dva měsíce zrušilo příhraniční obchod s tabákovými výrobky, který v celkovém objemu tuzemských prodejů představuje až 30 %. Přitom každý měsíc se na hranicích běžně prodají cigarety přibližně za 2,3 mld. Kč, z toho 1,8 mld. Kč tvoří daně, o které státní rozpočet přišel.

V září půjde ve Sněmovně do druhého čtení daňový balíček, kam hodlá ministryně financí nově zařadit i výraznější zvýšení zdanění zahřívaného tabáku. Jak se na tento krok díváte?

Považuji to za velmi rozumný krok, kterým ministerstvo financí reaguje na existující výraznou nerovnováhu ve zdanění tabákových výrobků. Preference spotřebitelů se přesouvají od cigaret k zahřívanému tabáku a daňová politika na to musí adekvátně reagovat. Na rozdíl od cigaret je zahřívaný tabák poměrně nový fenomén - na trh v České republice byl uveden teprve v roce 2017. Od té doby však dynamicky roste a letos je již každý desátý prodaný tabákový výrobek zahřívaný tabák. Dle tržních očekávání bude tento trend i nadále pokračovat, přičemž pro rok 2030 se předpokládá, že zahřívaný tabák bude představovat již celých 30 % trhu s tabákovými výrobky. Pokud by stát například nastavil u nahřívaného tabáku spotřební daň na úrovni třeba osmdesáti procent ve srovnání s klasickými cigaretami, získal by do rozpočtu několik miliard korun ročně.

Můžete být konkrétní, o kolik peněz státní pokladna ročně přichází?

Zahřívaný tabák je ve srovnání s cigaretami výrazně méně zdaněn - daňová sazba odpovídá zhruba čtvrtině daně z cigaret. Jen v loňském roce stát na tomto daňovém zvýhodnění zahřívaného tabáku tratil zhruba 2 mld. Kč, což mělo dokonce za následek pokles celkového inkasa spotřební daně z tabákových výrobků. Poslední odhady přitom naznačují, že v letošním roce bude tato ztráta činit již více než 4 mld. Kč. Pokud by nedošlo ke změně, tak ztráta v podobě nevybrané daně se v roce 2023 vyšplhá až na více než 8 mld. Kč. Za optimální tak lze považovat zvýšení daně u zahřívaného tabáku až na 2/3 daně z cigaret, které by alespoň částečně vyřešilo akutní problém rychle rostoucích nerealizovaných příjmů státního rozpočtu, a přispělo tak k tolik žádané stabilitě veřejných financí. Zahřívaný tabák by přitom zůstal, ve srovnání s cigaretami, i nadále výrazně méně zdaněn.

Je v tomto směru Česká republika výjimkou?

Nikoli. K obdobnému závěru přitom již dospěli například také na Slovensku, kde je momentálně navrhováno právě výrazné snížení tohoto daňového zvýhodnění u zahřívaného tabáku. A ke zvýšení spotřební daně na zahřívaný tabák již v minulých letech přistoupily vlády v Japonsku a Jižní Koreji, kde tato kategorie zažívá velký boom. V České republice odhadujeme, že letos už bude deset procent spotřeby tabáku připadat právě na nahřívání. Za pár let by to měl být až dvojnásobek.

A kromě zdražení, jak spotřebitele ovlivnil květnový zákaz prodeje cigaret s příchutí?

Již před několika lety byl zakázán prodej cigaret s příchutí ovoce nebo vanilky. A letos v květnu skončil v zemích Evropské unie i mentol. Uvedený zákaz se však netýká zahřívaných tabákových výrobků, nikotinových sáčků LYFT či naší e-cigarety Vype, což je dobrá zpráva pro všechny tuzemské dospělé kuřáky, či uživatele nikotinových produktů. Pro velkou spoustu z nich to byl impuls k přechodu k již zmíněným produktům. O svou mentolovou či jinou oblíbenou příchuť nepřišli a navíc tím potenciálně snížili zdravotní rizika, která s užíváním tradičních cigaret souvisejí. Na českém trhu jsou náplně do Vype ePen 3 dostupné v sedmi chuťových variantách. Nechybí příchutě máty, vanilky, tabáku, manga, či lesních plodů. V létě jsme navíc do naší rodiny potenciálně méně škodlivých produktů přivítali přírůstek v podobě dále vylepšené a prémiové elektronické cigarety Vype ePod, která navazuje na obrovský úspěch jejího staršího sourozence. Pokud se o těchto novinkách chtějí lidé dozvědět více, mohou navštívit náš web ceskobezprichuti.cz, kde přímo najdou i celé portfolio alternativních výrobků.

Profil

Mgr. Petr Mestančík (40)

Vystudoval obor finance a bankovnictví na Karlově univerzitě v Praze a absolvoval roční stáž na belgické University Hasselt. Po ukončení studia nastoupil do British American Tobacco (BAT) jako finanční analytik a později jako financial controller pro Českou republiku a Slovensko. V letech 2008 - 2009 pracoval pro středoevropskou centrálu BAT v Hamburku. Po návratu do Prahy pak působil jako finanční manažer nejprve pro oblast jihovýchodní, a později také střední Evropy. V roce 2018 se přesunul do oddělení vnějších vztahů, které od srpna 2019 vede. Je ženatý a má dvě děti.