Státní banka UKAR splatila státní úvěr z doby krize

Britská banka UK Asset Resolution (UKAR) splatila poslední peníze ze státní půjčky poskytnuté v době finanční krize. UKAR byla zřízena státem, aby převzala majetek za více než sto miliard liber (2,9 bilionu korun), který tvoří převážně půjčky od dvou bank, a sice Bradford & Bingley a Northern Rock. Obě zkrachovaly za finanční krize. Banku UKAR vlastní britské ministerstvo financí a přezdívá se jí špatná banka. Informovala o tom agentura Reuters.

UKAR oznámila, že splatila poslední splátku z půjčky 48,7 miliardy liber, kterou použila hlavně na odkup špatných úvěrů od zkrachovalých bank, a půjčku plně splatila o několik let dříve, než se čekalo. Nyní se banka hodlá zaměřit na zrušení zbývajících státních investic do zkrachovalých bank, řekl generální ředitel UKAR Ian Hares.

Po splacení tak už vládě zůstává pouze jeden velký závazek z doby finanční krize, a to podíl ve finančním ústavu Royal Bank of Scotland (RBS). Ze záchrany bank v době krize Británie zřejmě vyjde se ztrátou, a to hlavně kvůli propadu hodnoty RBS.

Státem řízená úvěrová firma UKAR se neangažuje v novém podnikání. Zisk UKAR za rok do konce března klesl na 340,3 milionu liber z 583,2 milionu liber o rok dříve. Přispěly k tomu částečně vyšší rezervy na špatný prodej pojištění schopnosti splácet.

Banka UKAR vznikla v roce 2010, aby převzala převážně hypoteční úvěry zadlužených bank, které dlužníci nebyli schopni splácet. Mezi vznikem UKAR v roce 2010 a koncem března letošního roku se rozvaha banky snížila o 104,4 miliardy liber, částečně kvůli splácení úvěrů dlužníky a prodeji majetku.