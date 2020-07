Státní společnosti Prisko by měl stoupnout základní kapitál o 1,273 miliardy

Základní kapitál státní společnosti Prisko by měl stoupnout kvůli pomoci společnosti OKD o 1,273 miliardy korun. Na pondělním jednání by to měla odsouhlasit vláda. Peníze by měla firma získat z vládní rozpočtové rezervy, což umožnilo nedávné schválení novely zákona o státním rozpočtu se schodkem 500 miliard korun. Vyplývá to z materiálu, která má ČTK k dispozici. Firma Prisko, ovládaná ministerstvem financí, je 100procentním vlastníkem OKD. Základní kapitál Priska je nyní zhruba 795 milionů korun.

Celkově k 7. červenci OKD požadovalo po státu 1,873 miliardy korun. To je podle materiálu součet částky 1,2 miliardy korun požadované OKD před 7. červencem a 673 milionů korun požadovaných nově kvůli přerušení provozu OKD. V celkové sumě 1,873 miliardy korun je již obsaženo 600 milionů korun, které firma Prisko nedávno vložila do OKD z vlastních zdrojů na navýšení základního kapitálu OKD na 612 milionů korun.

"Vzhledem k tomu, že okamžité uzavření či konkurs společnosti OKD by byl pro Českou republiku nevýhodný a vyvolal by okamžitý přímý náklad na realizaci útlumu dolů OKD a další nepřímé náklady v řádu miliard korun, je posílení kapitálu společnosti PRISKO umožňující posílit kapitál její dceřiné společnosti OKD a zajistit financování její další činnosti...považováno za nejlepší možné řešení," uvádí materiál.

Vedle navýšení kapitálů materiál také počítá s prodejem majetku, ze kterého by samotná společnost OKD mohla získat 300 milionů korun. Jde zejména o prodej Hlavní báňské záchranné stanice, což je dceřiná firma OKD. Koupit by ji mohl státní podnik DIAMO s cílem vytvořit státní hlavní báňskou záchrannou stanici.

Materiál dále uvádí, že zvýšení základního kapitálu Priska a poskytnutí pomoci OKD by mělo umožnit plynulý provoz dolů až do doby jejich převodu na společnost DIAMO, která by měla provést jejich likvidaci. Zároveň by se tak měla vytvořit i rezerva na pokrytí případných dalších rizik za 425 milionů korun.

Loni podle předloženého dokumentu vykázala společnost OKD ztrátu 861 milionů korun, o rok dříve pak čistý zisk dvě miliardy korun. Letos od ledna do května je pak firma ve ztrátě zhruba dvě miliardy korun.