Stavební spořitelny půjčily letos do dubna meziročně o 59 procent více peněz

Stavební spořitelny poskytly letos do konce dubna úvěry za 32,8 miliardy korun, což je v meziročním srovnání nárůst o 59 procent. Spolu s tím evidují i meziroční růst počtu nově uzavřených smluv, a to o pět procent na 165 559. Vyplývá to z údajů všech pěti tuzemských spořitelen.

"Pokud jsme o začátku letošního roku hovořili jako o velmi úspěšném, tak březen a duben dokazují, že se jedná o rekordní měsíce, které v historii nemají obdoby. Vše jde ruku v ruce s nedostatkem nemovitostí, jejich stále se zvyšujícími cenami a obecně nejistou dobou v souvislosti s pandemií koronaviru. Zájem lidí o vlastní bydlení je navíc podněcován i díky nízkým úrokovým sazbám," řekl šéf Modré pyramidy Pavel Jirák.

Za celý loňský rok spořitelny poskytly podle ročenky Asociace českých stavebních spořitelen úvěry za 65,4 miliardy korun, meziročně o 37 procent více. Zájem o nové smlouvy o stavebním spoření včetně navýšení cílové částky loni klesl o pět procent na zhruba 520 tisíc.

Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.

Asociace tento týdne informovala, že od ledna do konce března stavební spořitelny poskytly úvěry zajištěné nemovitostí za 6,92 miliardy korun, meziročně o 36 procent více. V samotném březnu tak spořitelny půjčily více než tři miliardy, což byl největší zaznamenaný měsíční objem. Úrokové sazby úvěrů zajištěných nemovitostí byly podle asociace s odkazem na data České národní banky nižší než u hypotečních bank. Hypoteční banky nabízely podle ČNB v březnu průměrné sazby 1,96 procenta, zatímco stavební spořitelny 1,85 procenta ročně.