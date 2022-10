Stavebnictví v Česku čeká podle studie v letošním roce nakonec růst

Stavební společnosti očekávají, že v letošním roce trh v Česku nakonec poroste. Zatímco po druhém čtvrtletí odhadovaly, že meziročně klesne o 1,9 procenta, po třetím čtvrtletí si přes rostoucí inflaci a pokračující válku na Ukrajině myslí, že do konce roku o 1,9 procenta vzroste.

Výhled na příští rok ale zůstává pesimistický a očekává se meziroční pokles o 3,7 procenta. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research.

Z celkového počtu 116 dotazovaných ředitelů stavebních firem očekává 62 procent do konce roku růst trhu, o to díky setrvačnosti trhu. Malé a střední stavební firmy by podle studie měly do konce roku růst o 2,2 procenta a velké stavební společnosti odhadují nižší meziroční nárůst, a to o 1,5 procenta. Kapacity stavebních společností jsou průměrně vytížené na 97 procent, nejvíce od roku 2018. Do konce roku 2022 by mohly podle stavbařů vzrůst jejich tržby o 2,7 procenta.

"Obecně stavební produkce ještě stále, byť nijak závratně, roste. Ze statistických dat ale vidíme, že po strmém vzepětí na začátku roku je trend spíše opačný. Předpokládám, že růst se zpomalí nebo spíš zastaví," řekl Tomáš Koranda, předseda představenstva stavební společnosti Hochtief CZ.

Důvody poklesu trhu v roce 2023 budou zejména inflace, nedostatek pracovní síly nebo ochlazení poptávky. Společnosti zaměřené na pozemní stavitelství očekávají pokles trhu o 3,4 procenta a firmy zabývající se inženýrským stavitelstvím predikují propad o 4,7 procenta. "Ředitelé se obávají hlavně rostoucích tlaků na omezení státních investic, což může vést k omezení rozpočtu na stavební zakázky," uvedl výkonný ředitel společnosti CEEC Research Michal Vacek.

U tržeb studie očekává, že v příštím roce ve stavebnictví klesnou o 2,9 procenta. Větší pokles tržeb, až o 4,7 procenta, odhadují velké firmy, zatímco ty malé o 1,5 procenta. Radim Čáp, jednatel společnosti Swietelsky stavební, očekává stagnaci z důvodu sílící nejistoty ve výhledu úrokových sazeb a nestability cenových vstupů prakticky všech stavebních materiálů.

Trend v počtu nasmlouvaných zakázek dopředu se od minulého roku téměř nezměnil, průměrně mají stavební firmy nasmlouvané zakázky na devět měsíců. Ze zakázek oznámených v prvním pololetí letošního roku bylo zrušeno deset procent, dodala CEEC Research.