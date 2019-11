Stávka palubního personálu Lufthansy pokračuje druhým dnem

Druhým dnem pokračuje stávka palubního personálu německých aerolinek Lufthansa. V pátek kvůli ní společnost zrušila přes 600 letů, ve čtvrtek jich bylo zrušeno zhruba 700. Podle stránek pražského letiště bylo zrušeno i pět letů mezi Prahou a Frankfurtem nad Mohanem. Na rozdíl od čtvrtka ale neodpadly žádné spoje mezi Prahou a Mnichovem.

Protestní akci vyhlásil odborový svaz UFO, který po aerolinkách požaduje pro 21 tisíc členů palubního personálu Lufthansy mimo jiné zvýšení příplatků či usnadnění přechodu sezonních pracovníků do běžného zaměstnaneckého poměru. Spor se vedl také o to, zda je svaz UFO vůbec oprávněn palubní personál zastupovat při jednání o tarifních smlouvách. Vedení Lufthansy nakonec vyzvalo odborový svaz ke smíru, jednání by se měla uskutečnit o víkendu. Dnešní stávku ale svaz UFO ve čtvrtek odvolat odmítl.

Mluvčí UFO Nicoley Baublies doufá, že se podaří o víkendu při jednáních sblížit postoje obou stran. "Pokud to neklapne, budeme muset v pondělí oznámit, že se budou konat další stávky," pohrozil.

V pátek bylo kvůli stávce zrušeno kolem 400 letů ve Frankfurtu nad Mohanem a asi 200 v Mnichově. Celkem tak během dvou dnů stávky odpadlo 1300 spojů. Podle Lufthansy se omezení dotkla 180 tisíc cestujících. Rušení letů se očekává kvůli dozvukům stávky také v sobotu. Letadla a posádky totiž nebudou na místech, odkud by měly odlétat.

Pět spojů zrušila Lufthansa podle stránek pražského letiště také na lince mezi Frankfurtem a Prahou.

Na frankfurtském letišti panoval dnes ráno podle jeho mluvčí klid. Na přepážkách se netvořily "žádné dlouhé fronty".