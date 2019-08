Stravenkový systém poškozuje podle asociace podnikatele

Podnikatelé v maloobchodě a pohostinství jsou poškozováni současným systémem poskytování stravenek. V tiskové zprávě to uvedla Asociace českého tradičního obchodu (AČTO). Podle jejího odhadu se průměrná provize poskytovatelům stravenek často pohybuje nad pěti procenty, což představuje zhruba 800 milionů korun ročně. Přijímání stravenek obchodníkům i podnikatelům v pohostinství navíc způsobuje ztrátu až deset procent z tržeb, uvedla asociace. Vyjádření Asociace provozovatelů poukázkových systémů sháníme.

Asociace proto přivítala návrh ministerstva financí, podle kterého by měl být zaveden tzv. stravenkový paušál. Zaměstnanec by dostával peníze na stravu přímo. Paušál by měl být alternativou k současnému režimu se stravenkami, který ale zůstane zachován. Odbory plán MF odmítají. Asociace hotelů a restaurací ČR záměr podporuje.

"Doplnění stávajícího stravenkového systému jiným, transparentnějším a méně komplikovaným benefitem, který by nevydělával na ostatních členech podnikatelské obce, je krok správným směrem," uvedl předseda AČTO Zdeněk Juračka.

Zavedení hotovostního paušálního příspěvku obchodníkům a restauratérům odpadnou podle AČTO zbytečné náklady na provize provozovatelům poukázkových systémů. Pro zaměstnavatele to bude podle asociace také finanční i administrativní úspora. "A tudíž lze oprávněně dovozovat, že dojde ke zvýšení využívání tohoto benefitu. Pozitivní dopad bude mít taková úprava i na příjem do státní pokladny, neboť zisky provozovatelů poukázkových systémů odcházejí do zahraničí," uvedla AČTO.

Negativa současných stravenkových systémů podle Asociace hotelů a restaurací a Asociace českého tradičního obchodu:

- přijímání stravenek obchodníkům i podnikatelům v pohostinství způsobuje ztrátu až deset procent z tržeb (provize + administrativní poplatek + DPH ze zaplacené částky)

- obvyklá provize stravenkových společností často překračuje i pět procent

- vytváření nadbytečného konkurenčního prostředí

- náklady spojené s provozováním systémů hradí obchodníci a podnikatelé v pohostinství a zaměstnavatelé poskytující svým zaměstnancům stravenky

- platba stravenkami váže finanční prostředky, což je zejména pro malé nezávislé obchodníky výrazná komplikace

- vytváření druhé měny ve státě, navíc s omezenou platností

- tři dominantní vydavatelé stravenek mají fakticky monopol na udělování daňové úlevy od státu

- zpracovávání stravenek vytváří další administrativní zátěž i zátěž personálu

- počet ročně vydaných stravenek je cca 300 milionů kusů, což představuje nemalou administrativní i ekologickou zátěž

- stravenky mají omezenou dobu použitelnosti a v případě jejich expirace představuje nominální hodnota stravenky čistý zisk pro jejího vydavatele. Odhaduje se, že stravenkové společnosti dokážou až třetinu svého zisku vygenerovat na propadlých stravenkách

- vydavatelé stravenek proplácejí pouze stravenky, které nejsou poškozené a u nichž není znehodnocen čárový kód. V případě, že dojde k poškození stravenky, znamená to pro obchodníka ztrátu 100 procent nominální hodnoty stravenky, na rozdíl od např. poškozené bankovky, kterou je možné předat do ČNB.