Středočeši mohou opět podávat žádosti o dotace na nové kotle

Středočeši mohou od pondělního dopoledne opět podávat žádosti o dotace na výměnu starých kotlů. V takzvané třetí výzvě se rozděluje 515,5 milionu korun, což má vystačit pro 4500 žadatelů. Ministerstvo životního prostředí chce tuto částku v případě většího zájmu zvýšit na 575 milionů korun. Cílem programu je zlepšit stav ovzduší a pomoci domácnostem splnit povinnost výměny starých kotlů do roku 2022.

Příjem žádostí začne v 10 hodin, podávají se pouze elektronicky prostřednictvím webového prohlížeče na portálu Středočeského kraje. Nejpozději do 20 pracovních dnů musejí lidé podepsanou žádost v papírové podobě doručit na adresu krajského úřadu.

Nová vlna výměn kotlů je určena na období do roku 2023. Pro mladé lidi od 18 do 29 let a seniory nad 65 let v takzvaných prioritních obcích kraj připravil zálohové platby, tedy oproti minulosti jim nebude celá dotace proplácena až dodatečně po výměně kotle. V prioritních obcích je zvýšená koncentrace emisí. Tato možnost zálohové platby se bude týkat i devíti plošně vybraných ekonomicky slabších regionů. Nárok na předfinancování budou mít také handicapovaní bez omezení věku.

Předmětem podpory je výměna kotle na uhlí a na dřevo, které jsou v první a druhé emisní třídě na pevná paliva s ručním přikládáním, za kotle na biomasu, automatický kotel pouze na biomasu, plynový kondenzační kotel anebo tepelné čerpadlo. Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu tak již nebude podporován, jako tomu bylo v minulosti.