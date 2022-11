Stres při nákupu vánočních dárků na poslední chvíli zažijí 3 % Čechů. Vyhněte se mu a začněte nakupovat už teď

S končícím podzimem přichází období, které většina z nás považuje za to nejkouzelnější z celého roku. Ulice se plní vánoční výzdobou, v domácnostech se horlivě vyrábí adventní věnce a nákupní horečka se šplhá na svůj vrchol. Letos se, podle průzkumu nákupního rádce Heureka, vánočním stresem nechají pohltit pouhé 3 % lidí, která budou obstarávat vánoční dárky jen pár hodin před Štědrým večerem. Řekněte, měli byste na to nervy?

Pokud je vaše odpověď razantní ne, patříte do skupiny 97 % lidí, kteří při nakupování dárků neplánují ponechat nic náhodě. A už vůbec nemají zájem o to, mačkat se v přecpaných nákupních centrech pár hodin před tím, než usednou ke štědrovečerní slavnostní tabuli. Nutno ale dodat, že 8 % z nich se nákupem dárků nehodlá zabývat vůbec. Tací totiž dárky jednoduše nenakupují vůbec.

Kult kupujících opozdilců

Pamatujete si na televizní reportáže, kdy na Štědrý den naháněl štáb v obchodních centrech uřícené zákazníky a snažil se z nich vymámit, co je vedlo k tomu, že se musí prodírat davy lidí a ideální dárek shánět na poslední chvíli? Takových lidí bylo v tu chvíli na kameře tolik, až to budilo dojem, že na Štědrý den kupuje dárky snad každý druhý. Dnešní průzkumy ale nakonec přece jen ukázaly opak. Ti nejzodpovědnější (16, 5 %) nakupují dárky v průběhu celého roku. O chlup více lidí (16,6 %) se Vánocům začíná věnovat po skončení letních prázdnin a dárky nakupují už od září. 19,4 % lidí shání dárky od října a nejvyšší počet dotazovaných (20,3 %) pořizuje dárky v listopadu. V prosinci už pak počet dárku chtivých osob zase klesá a dostává se na 16 %.

Dárky už v listopadu

Listopad je pro většinu lidí zkrátka nejlepším měsícem, kdy se naplno ponořit do nákupů. A je jedno jestli zamíří do kamenných obchodů nebo využijí pohodlné nakupování z domova na e-shopech. Ačkoliv dle průzkumu 47 % dotazovaných nakupuje dárky z velké většiny na internetu a kamenné obchody navštěvují k dokoupení zbytku. Navíc v listopadu se koná největší slevová akce celého roku - Black Friday. Proč tedy nevyužít při nakupování dárků slevy? Tuto příležitost využívá až 38 % lidí, kteří mají zájem uskutečnit své nákupy co nejvýhodněji. Je však třeba se o e-shopech, na kterých nakupujete, informovat a nenaletět podvodníkům, jejichž zlevněné zboží není vlastně vůbec zlevněné. V tom vám může pomoci nákupní rádce Heureka, kde najdete veškeré informace o produktech i e-shopech.

Nestíhám, nestačím!

Co ale dělat, když dárek pod vánoční stromeček nestihnete pořídit? Neházejte flintu do žita a zhluboka se nadechněte. Tento drobný problém v klidu vyřešíte díky následujícím tipům:

Máte-li problém s tím, že vámi vybrané zboží je vyprodané nebo vám ho doručovací služba nestihne dodat včas, zapojte svoji kreativitu a dotyčné osobě vyrobte poukaz na dárek. Můžete ho namalovat ručně nebo vytvořit v počítači.

Pokud nejste kdovíjací kreativci a chcete mít dárek pod stromeček vyřešený co nejrychleji, darujte hotovost. Ale pozor, 56 % lidí si myslí, že peníze pod stromeček nepatří.

Pokud jste nestihli dárky koupit, vytvořte je vlastníma rukama. V některých rodinách takto dokonce postupují záměrně a má to něco do sebe. Dárek má duši a vy víte, že dotyčný strávil dost času s tím, aby pro vás vymyslel něco krásného. Pokud tápete a inspirace k vám nepřichází, použijte internet, na kterém najdete hromady inspirace.