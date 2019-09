Supermarkety jsou tlačeny k omezení plastových obalů

Nezabalená "nahá" zelenina, sypké potraviny do nádob donesených zákazníky... Britské supermarkety cílí na na spotřebitele, kteří se stále více starají o životní prostředí, a soutěží ve snahách o co největší omezení plastových obalů, jenž znečišťují planetu. Píše o tom agentura AFP.

"Dnes jsem poprvé nakoupila bez plastů!" raduje se devětačtyřicetiletá May Stirlingová. Přišla na nákup v Ramsbury, kde v létě pořádal jeden z obchodů řetězce Waitrose prodej bez plastových obalů.

Bez plastového obalu tu bylo možné koupit 160 druhů ovoce a zeleniny a zákazníci mohli zavítat do koutku volně sypaného zboží, kde se prodávalo i pečivo, ale také rozlévalo víno a pivo.

Tyto scény se výrazně liší od obvyklého obrazu v britských supermarketech, kde je všechno v plastu: banány, avokáda, okurky... Deset hlavních značek každoročně uvede na trh 810 tisíc tun plastových obalů na jedno použití a rozdá stamiliony plastových tašek, uvádějí nevládní organizace Greenpeace a Ekologická vyšetřovací agentura (Environmental Investigation Agency; EIA). Ty ve své zprávě z loňského listopadu pranýřovaly dopady znečištění plasty na mořskou biodiverzitu.

"Nakupování bez plastů je tak osvobozující, znamená to, že můžeme něco trochu udělat pro životní prostředí," usmívá se May Stirlingová.

"Plastový pakt"

Mnoho zákazníků je ochotno nakupovat bez plastů a někteří dokonce žádají více: vratnost lahví s mlékem či se šampóny... V obchodě visí na zdi seznam několika stovek podobných návrhů.

Řetězec Waitrose se svými více než 300 obchody původně vyhlásil prodej bez plastových obalů na 11 týdnů, ale rozhodl se jej prodloužit a rozšířit na další tři obchody. Aby však takový prodej mohl být trvalý, musí být komerčně životaschopný, připomíná mluvčí řetězce James Armstrong. Plastové obaly jsou levné. Otázkou je, zda jsou zákazníci za ekologičtější systém obalů ochotni připlácet.

Řetězce Tesco a Asda už podepsaly společný "plastový pakt". Zavázaly se v něm od roku 2025 používat pouze obaly recyklovatelné či takové, které se v přírodě rozloží. Nedávno také oznámily, že přestávají používat plastové tašky pro dodávky nákupů po internetu. Řetězec Morrisons slíbil zóny bez plastů pro ovoce a zeleninu v 60 obchodech již letos.

Jeden z londýnských obchodů řetězce Budgens se chlubí, že už loni v listopadu přeorganizoval svou logistiku tak, aby vyloučil plastové obaly u 1800 ze svých 14 tisíc druhů zboží. "Udělali jsme to proto, abychom jiným velkým supermarketům ukázali, že to není tak těžké, jak tvrdí," říká jeho ředitel Andrew Thornton.

Výzva k vládě

Plasty však zcela nezmizí. Například sýry jsou ještě dodávány v plastu. Zaměstnanci ale nyní balí plátky sýra do buničitého filmu na bázi třtiny. Několik metrů od stánku se sýry si Richard Brady kupuje krabičku sushi. "Mám v rukou plast," směje se. "Je to tak. A moje žena má hlad! Je na supermarketech, aby o tom rozhodly, ne na nás, ne?" říká

Podle druhu potravin existují různé možnosti obalů: papír, karton, sklo. Ale plast má výhody, jako je nepropustnost, která prodlužuje životnost, připomíná Agentura pro potravinové normy FSA.

"Řešení problému není možné ponechat na dobré vůli supermarketů," říká poradce z Greenpeace Sam Chetan Welsh a vyzývá vládu, aby stanovila limity pro množství vyráběného a používaného plastu. Jestliže by supermarkety příliš omezily používání plastu, mohlo by to vést k nečekaným následkům, jako je plýtvání potravinami, dodává.

Budgens Belsize Park však podle svého ředitele žádné plýtvání nezaznamenal. Obchod letos v létě prodával více než 2300 produktů bez plastového obalu.