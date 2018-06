Gates sesazen z trůnu. Nejbohatším mužem planety zakladatel Amazonu

Nejbohatším mužem světa už nadále není Bill Gates. Zakladatele Microsoftu vystřídal na trůnu Jeff Bezos, který vlastní Amazon. Jmění podnikatele se odhaduje takřka na 142 miliard dolarů, což je oproti loňskému roku nárůst o 40 miliard. Zprávu přinesl britský server Daily Mail.

Zakladatel a generální ředitel Amazonu má podle Daily Mail hodnotu 141,9 miliard dolarů (zhruba tři biliony 173 miliard korun). To je nejen o 40 miliard více než minulý rok, ale také ho to pasuje do pozice nejbohatšího muže světa. Druhý Bill Gates za ním zaostává o 49 miliard, na třetí příčce je s odstupem 60 milionů Warren Buffet.

Podnikatelský příběh Bezose začal před 24 lety. Tehdy se ve třiceti letech dozvěděl o masivním nárůstu používání internetu. Byl to pro něj dostatečný důkaz, který ho podnítil k převedení myšlenky do realizace - založil internetový obchod Amazon, který se zprvu specializoval hlavně na knihy.

"Nikdy jsem neviděl nebo neslyšel, že by něco tak rychle rostlo," vrací se k době, kdy se dozvěděl, že internet a jeho užívání roste o 2300 procent ročně. "Myšlenka založit on-line knihkupectví s miliony titulů - něco, co zkrátka ve fyzickém světě nemohlo existovat - byla pro mě hodně lákavá," prozradil v roce 2010 na přednášce na Princeton University, své alma mater.

Amazon poprvé v top 10

Amazon vznikl v roce 1994, o tři roky později se společnost poprvé představila veřejnosti a od té doby jen rostla a rostla. Tento rok se firma dostala na osmou příčku s příjmem 177 miliard dolarů (zhruba 3 biliony 958 miliard) v žebříčku Fortune 500, který řadí 500 amerických soukromých a veřejných korporací podle jejich hrubého obratu. V top 10 se Amazon objevil vůbec poprvé, loni byl ještě dvanáctý.

Suverénně nejbohatší společností je podle Fortune 500 obchodní řetězec Wallmart (500 miliard dolarů). Za ním je s obrovským odstupem nadnárodní korporace zaměřená na těžební průmysl - ExxonMobil (244 miliard). Nad hranicí 200 miliard se pohybuje celkem pět firem, mezi ně se například na čtvrté příčce nachází Apple (229 miliard).