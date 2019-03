Aerolinky boeingům nevěří, firma slibuje rychlou nápravu

Letecké společnosti Brazílie, Mexika či Singapuru jsou dalšími v řadě zemí, které se v posledních hodinách rozhodly kvůli nedělní nehodě dočasně vyřadit z provozu stroje Boeing 737 MAX 8. Americký letecký úřad (FAA) přitom v pondělí vydal dobrozdání pro letoun, který se za poslední půlrok zřítil dvakrát. FAA zároveň vyzval firmu, aby do dubna vylepšila systém letové kontroly stroje. Boeing přislíbil, že urychleně dokončí práce na zlepšení softwaru ovládání této verze svého nejprodávanějšího stroje.

K aerolinkám Číny, Indonésie či Etiopie se během posledních hodin přidaly mimo jiné letecké společnosti Gol z Brazílie, Aeroméxico, Aerolinias Argentinas či singapurská SilkAir. Všechny společnosti oznámily, že z bezpečnostních důvodů nebudou zmíněné stroje dočasně používat.

K zaujetí podobně rázného postoje v USA vyzývají FAA někteří američtí zákonodárci. Úřad však stroje označil za "vhodné pro letecký provoz" a vyzval jejich výrobce k urychlenému dokončení změn kontrolního systému.

Společnost v pondělním prohlášení uvedla, že již několik měsíců vyvíjí "vylepšení softwaru letové kontroly", díky kterému by měl být "bezpečný letoun ještě bezpečnější". Změny by podle firmy měly být připraveny do provozu v nejbližších týdnech.

Obavy okolo zmíněného boeingu se začaly šířit po nedělní havárii letounu společnosti Ethiopian Airlines, který spadl na cestě z etiopské metropole Adis Abeby do keňského hlavního města Nairobi. Zahynulo všech 157 lidí na palubě. Podle svědků se za letadlem před pádem táhla kouřová stopa a vydávalo zvláštní zvuky.

V říjnu se tentýž model boeingu zřítil krátce po startu v Jakartě, kde zemřelo všech 189 lidí na palubě. Experti upozorňují, že než budou známy přesné příčiny havárií, nelze je dávat do souvislosti. Pátrací týmy v Etiopii objevily v pondělí obě černé skříňky, které budou prozkoumány.

