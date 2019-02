Akcionáři Embraeru schválili prodej divize, získá ji Boeing

Akcionáři brazilského výrobce letadel Embraer schválili dohodu o prodeji 80procentního podílu v divizi komerčních letadel americké firmě Boeing. Dohoda je jednou z největších změn na globálním leteckém trhu za desítky let a mohla by přetvořit trh s letadly do 150 sedadel, informovala agentura Reuters.

Boeing předložil nabídku na převzetí divize loni v létě po podobné dohodě mezi evropským výrobcem letadel Airbus a kanadským Bombardierem, díky které získá Airbus většinový podíl ve výrobě letadel CSeries. Ty jsou přímými konkurenty letadlům Embraeru.

Boeing podle dohody zaplatí za převzetí kontroly nad nejziskovější divizí Embraeru 4,2 miliardy USD (95 miliard korun). Dohoda zajistí brazilské firmě hotovost nutnou pro její přežití.

Schůzka akcionářů se měla uskutečnit už v pátek, byla však zrušena soudem na žádost odborového svazu zastupujícího část zaměstnanců Embraeru. Ti jsou proti dohodě, částečně kvůli obavám, že Boeing po spojení sníží počet zaměstnanců. Právní zásahy na poslední chvíli jsou v Brazílii běžné a Embraeru se už podařilo zrušit několik příkazů, které dočasně dohodu blokovaly.

Kritici uvádějí, že Embraer bude kvůli dohodě slabší a finančně závislý na svých dvou zbývajících divizích - tedy na divizi výroby menších a na firemní klientelu zaměřených tryskových letadel, a na obranné divizi. Obě divize v minulém čtvrtletí vykázaly ztrátu.

Dohodu již schválila brazilská vláda, která má jinak právo veta u důležitých firemních rozhodnutích Embraeru. Ten byl až do privatizace v 90. letech státní firmou.

Embraer a Bombardier jsou hlavními konkurenty na trhu letadel s kapacitou 70 až 130 míst a Embraer je třetím největším výrobce komerčních letadel na světě za Boeingem a Airbusem. Obě dohody, tedy mezi Airbusem a Bombardier a mezi Boeingem a Embraerem, představují největší změnu na globálním leteckém trhu za desítky let. Znamenají vznik nového duopolu, tedy situace, kdy na trhu existují dvě dominantní firmy s většinovým podílem na odbytu. Zavedení západní výrobci letadel díky nim výrazně posilují své postavení vůči novým hráčům na trhu, jako je například Čína, upozorňují analytici.