Amazon spustil v USA sekci pro malé firmy, další země budou následovat

Americký internetový prodejce Amazon ve Spojených státech spustil novou sekci Amazon Storefronts, v níž figurují pouze výrobky prodávané malými a středně velkými firmami. Následovat mají Německo a Británie.

Menší společnosti se v záplavě zboží ztrácejí a Amazon chce tímto způsobem pomoci spotřebitelům najít si k nim cestu, uvádí se v prohlášení firmy. Do nové sekce Storefronts vybral více než jeden milion produktů od zhruba dvacet tisíc podniků.

Podle agentury AP si chce firma kritizovaná za to, že se rozvíjí na úkor menších podnikatelů, tímto krokem zlepšit pověst. Amazon tvrdí, že polovina položek prodávaných přes jeho síť pochází od malých a středně velkých firem.

Novinka, která snižuje počet "kliků" na cestě k výrobku, by měla menším podnikům pomoci dostat se do povědomí zákazníků. Například společnost The Little Flower Soap, jež přes Amazon prodává od roku 2010, si od ní slibuje růst odbytu balzámů na rty a ručně vyráběných mýdel. Už proto také zvýšila počet zaměstnanců o tři na sedm.

Amazon hodlá do Storefronts průběžně přidávat další prodejce. Obdobné stránky chystá také v Německu a v Británii. Za účast žádné poplatky nevybírá.