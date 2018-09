Argentina se dohodla s MMF, úvěru zvedne na 57 miliard dolarů

Argentinská vláda se ve středu dohodla s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) na nových podmínkách úvěru, který má strádající jihoamerické zemi pomoci z krize doprovázené hlubokým poklesem domácí měny. Země dostane 57 miliard dolarů (1,24 bilionu korun), tedy o sedm miliard více než dle původního plánu. Výměnou za to centrální banka prakticky nebude zasahovat do kurzu pesa. Oznámili to argentinský ministr hospodářství Nicolás Dujovne a šéfka MMF Christine Lagardeová.

Argentina usilovala o posílení tříletého úvěrového programu a o rychlejší uvolňování peněz. MMF přistoupil na to, že již do konce letošního roku obdrží země 13 miliard místo původně slíbených šesti a do konce roku příštího 22 miliard namísto 11.

"Argentinská centrální banka se rozhodla přijmout režim plovoucího směnného kurzu bez intervencí," řekla podle agentury Reuters na společné tiskové konferenci Lagardeová. Mírné zásahy do kurzu měny má Argentina povoleny pouze v případě jejího extrémního oslabení.

Argentině se nedaří zbavit se cyklických finančních krizí, které za posledních 60 let postihly zemi každé desetiletí. Naposledy to bylo v roce 2002, kdy krize uvrhla miliony Argentinců ze střední třídy do chudoby a otřásla důvěrou investorů v ekonomiku závislou na komoditách.

Také nynější krize, k níž přispělo i ničivé sucho, vyvolává v řadě obyvatel země obavy z úsporných opatření, která musí země kvůli úvěrům plnit. Argentinské odbory uspořádaly v úterý celostátní stávku na protest proti úsporné politice pravicového prezidenta Mauricia Macriho a trhy se obávají, že nebude schopen potřebné kroky prosadit v parlamentu. Patří mezi ně například uvalení cel na vývoz těžící z poklesu hodnoty domácí měny, které Macri oznámil počátkem září. Prezident věří, že mu rychlejší uvolnění záložního úvěru umožní splácet dluhy země v příštím roce.