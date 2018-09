Banka Wells Fargo propustí do tří let až desetinu zaměstnanců

Americká banka Wells Fargo & Co sníží do tří let počet zaměstnanců o pět až deset procent. Rozhodnutí je součástí plánu, který má posílit ziskovost. Čtvrtá největší banka v USA (podle majetku) měla na konci června zhruba 264 500 zaměstnanců.

Cílem banky je snížit do roku 2020 náklady o čtyři miliardy USD (86,7 miliardy korun), což jí má pomoci obnovit růst zisku. Podle analytiků není propouštění žádným překvapením, protože náklady na zaměstnance jsou největší nákladovou položkou.

Kromě snížení počtu zaměstnanců, které se má uskutečnit propouštěním i přirozeným úbytkem, banka také kvůli snížení nákladů a zlepšení výkonnosti zruší do roku 2020 zhruba 800 svých poboček a prodá vedlejší aktivity.

Banka neupřesnila, která oddělení nebo regiony budou nejvíce snížením počtu pracovníků zasaženy. Pouze uvedla, že rušení pozic bude odrážet měnící se priority zákazníků, kteří stále častěji provádějí bankovní úkony pomocí samoobslužných technologií.

Banku zasáhlo několik skandálů. V roce 2015 přiznala, že její zaměstnanci otevřeli miliony falešných účtů, aby splnili nereálné prodejní cíle. Od té doby se objevila řada dalších skandálů, včetně prodeje pojištění aut lidem, kteří ho nepotřebovali, a prodeje drahých produktů v divizi správy majetku pro bohaté klientům, kteří je rovněž nepotřebovali. Banka již za špatné chování dostala od úřadů v USA pokuty více než 1,2 miliardy USD, napsaly agentury AP a Reuters.