Benetton opět šokuje. K reklamě zneužil fotku s uprchlíky

Italská oděvní společnost Benetton se stala na sociálních sítích terčem kritiky za to, že použila pro reklamu své značky dvě fotografie migrantů z lodě Aquarius. Firmu, která v minulosti proslula i provokativní reklamou, kritizoval na twitteru také italský ministr vnitra Matteo Salvini, jehož vláda tuto loď s migranty nedávno odmítla přijmout. Migranti z lodě Aquarius dorazili proto v neděli do Španělska.

V italském deníku La Repubblica a na sociálních sítích vyšly dvě fotografie s logem Benettonu a s migranty z lodě Aquarius. Na jedné z nich rozdává záchranář migrantům na lodi plovací vesty a na druhé jsou ženy s dětmi a pracovnice Červeného kříže při příjezdu do Valencie, napsal deník El Mundo.

Italský ministr vnitra Salvini označil otištění těchto fotek s logem Benettonu za "nechutné". Kritizovala to rovněž organizace SOS Mediterranée, která spolu s organizací Lékaři bez hranici (MSF) těchto 629 migrantů u libyjských břehů předminulý víkend vyzvedla z vratkých člunů. "Důstojnost přeživších (migrantů) by se měla vždy respektovat a lidská tragédie ve Středomoří nesmí být zneužívána ke komerčním účelům," napsala organizace SOS Mediterranée na svém twitteru.

Organizace SOS Mediterranée zveřejnění fotografií odsoudila jako "soukromou iniciativu fotografa", jemuž k využití těchto snímků ke komerčním účelům nedala souhlas.

Společnost Benetton se ke kauze nevyjádřila. Oficiální fotograf jejích kampaní Oliviero Toscani se však opřel do Salviniho za jeho odsuzující reakci. "Popírač holokaustu kritizuje tuto akci, což mě jen utvrzuje v přesvědčení, že mám pravdu," reagoval Toscani s tím, že nechtěl dělat reklamu. "Ukazuji jen to, co se děje. Problém je v tom, že dříve jsme byli země dobrých lidí, země čestná a štědrá," uvedl Toscani s tím, že nyní se z Italů stali egoisté.

Benetton vyvolal v minulosti kontroverze řadou svých reklam, například když v nich použil fotku černošské matky kojící bílé dítě, mnicha líbajícího jeptišku, zakrváceného novorozeněte s pupeční šňůrou, snímek zkrvaveného oblečení mrtvého chorvatského vojáka či nahého pozadí s razítkem HIV-positiv.