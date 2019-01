Brexit bez dohody zhorší úvěrovou důvěryhodnost Británie

Odchod Británie z Evropské unie bez dohody by znamenal zásadní selhání britských politických institucí a odrazil by se negativně na úvěrové důvěryhodnosti země. Uvedla to mezinárodní ratingová agentura Moody's.

"Brexit bez dohody by byl znamením, že institučně cosi skutečně výrazně selhalo," řekla na tiskové konferenci v Londýně zástupkyně Moody's Sarah Carlsonová. Vysvětlila, že fungování státních institucí je při stanovování úvěrového ratingu důležitým faktorem, ale že Moody's bude v případě divokého brexitu muset rozlišovat mezi krátkodobými a dlouhodobými škodami.

Agentura před brexitem bez dohody varovala již dříve, když ve své zářijové zprávě psala o hrozbě recese, pokud by takový scénář měl nastat. Nejhůře zasažen by podle Moody's byl automobilový a chemický průmysl a letecké společnosti. Agentura již tehdy zmínila "zásadně negativní důsledky" jak na britské hospodářství, tak na ekonomiku některých členských států EU.

Evropská unie a jejích 27 zemí zintenzivňují přípravy na britský odchod z EU neupravený vzájemnou dohodou poté, co dlouhou dobu a komplikovaně dojednávaný text smlouvy o něm tento měsíc shodila ze stolu britská sněmovna. Británie by EU měla opustit již 29. března.

Moody's aktuálně hodnotí úvěrovou spolehlivost Británie třetím nejvyšším stupněm Aa2 se stabilním výhledem. Na tuto úroveň jej snížila v září 2017 právě i s ohledem na odchod země z EU a jeho možné hospodářské následky.