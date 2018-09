Hrubý domácí produkt Británie (HDP) by měl letos stoupnout o 1,1 procenta a v příštím roce o 1,3 procenta. Předpověděla to Britská obchodní komora (BCC). Zhoršila tak předchozí prognózu, která počítala se zvýšením o 1,3 procenta letos a o 1,4 procenta v příštím roce. Vývoj tak naznačuje, že britská ekonomika by do roku 2020 mohla zaznamenat druhou nejhorší dekádu.

Snížení očekávaného hospodářského růstu zohledňuje především slabší výhled pro obchod a investice. Předpověď na rok BCC ponechala beze změny na 1,6 procenta. Vývozce tlačí jak nejistota kolem odchodu Británie z Evropské unie, tak zpomalení růstu na klíčových trzích. Brexit i očekávané vysoké náklady na podnikání budou mít negativní dopad na investice.

"Navzdory silným výkonům některých firem britská ekonomika jako celek poroste hlemýždím tempem," uvedl generální ředitel BCC Adam Marshall. "Nejistota kolem brexitu nadále značně tíží mnoho firem, neboť většina praktických otázek, s nimiž se podniky střetávají, zůstává nezodpovězena," dodal. Tyto tlaky se v případě chaotického brexitu ještě znásobí.

Podle BCC vláda nyní musí pracovat na posilování důvěry v podnikání, poklesu nákladů a podpoře podnikových investic.

Zdrojem síly britské ekonomiky má být nadále trh práce, míra nezaměstnanosti by měla zůstat poblíž rekordního minima. Problémem ale je nedostatek pracovníků v určitých profesích, což ve firmách podkopává jejich růstový potenciál, uvedl zpravodajský server BBC.