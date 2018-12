Britská libra v reakci na vývoj kolem brexitu posiluje

Britská libra na devizových trzích smazala počáteční ztráty a posiluje. Podpořil ji britský ministr spravedlnosti David Gauke, který prohlásil, že pokud premiérka Theresa Mayová nezíská v hlasování své Konzervativní strany důvěru, bude nutné pozdržet plánované vystoupení Británie z EU. Akciový trh po zahájení mírně roste díky firmám, které mají vysoké zisky v zahraničí.

Kolem 10.15 SEČ libra vůči dolaru posilovala o 0,4 procenta a obchodovala se za 1,2530 USD. V předchozí seanci se propadla pod 1,25 dolaru a sestoupila až na 1,2477 USD, nejníže za 20 měsíců. Vůči euru pak přidávala 0,3 procenta na 1,1060 eura.

Britské akcie posilují a hlavní index FTSE 100 si připisuje zhruba 0,9 procenta na 6870 bodů. K růstu indexu v době dalšího prohloubení politického chaosu přispěly hlavně firmy British American Tobacco, Rolls Royce, banka HSBC a další společnosti, jejichž příjmy pocházejí z velké části ze zahraničí. Index FTSE 250, zaměřený více na domácí firmy, nejprve spíše stagnoval, později se mu však podařilo nabrat růst a posiluje zhruba o 0,6 procenta na 17 766 bodů.

Premiérce Mayové, která kvůli brexitové dohodě s EU čelí na domácí politické scéně tvrdé kritice, hrozí pád. Poslanci z její Konzervativní strany zahájili proces, ve kterém chtějí Mayové vyslovit nedůvěru jako lídryni strany, což by v konečném důsledku znamenalo i konec její vlády. Pokud ale hlasování ustojí, bude to podle analytiků znamenat posílení její pozice. Na základě nynějších pravidel by pak totiž konzervativci nemohli v příštích 12 měsících hlasování o nedůvěře opakovat.

Středeční hlasování o vyslovení nedůvěry Mayové se má konat mezi 19.00 a 21.00 SEČ.